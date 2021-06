Marsala, vaccini: all'hub di Via Salemi si fa il possibile 

05/06/2021 06:00:00

La vaccinazione presso il centro vaccinale di Marsala funziona, è vero l’attesa può sforare l’orario indicato ma chi sta all’interno non si ferma nemmeno cinque minuti per una sacrosanta pausa.

Vaccinarsi è l’unica maniera per sconfiggere il Covid-19 e per tornare alla normalità, molta gente lo ha capito e si vaccina con consapevolezza e senso di responsabilità, poi c’è chi invece confida negli altri e non manca di piazzare la polemica di turno.

Arrivati all’interno del campus biomedico il personale è disponibile e cortese, rassicurante per chi teme proprio l’inoculazione, poca trafila, quella necessaria e indispensabile per vaccinarsi, così come necessari sono quei quindici minuti di attesa a dose somministrata, per verificare se ci sono effetti collaterali.

Poco personale che ogni giorno deve gestire una fetta di popolazione consistente, il cittadino è sempre pronto a lamentarsi ma sia i medici che gli infermieri, che gli amministrativi è personale altamente formato per questo tipo di attività, che mostra grande attenzione per gli utenti.

A nessuno piace l’attesa, chiunque vorrebbe arrivare ed essere il primo ma è già importante che ci si possa vaccinare, è questo l’elemento che sfugge ai più.

Nessun dubbio, dunque, sulla vaccinazione che va effettuata da tutti per arrivare ad una immunità di gregge che consenta di tornare a viaggiare senza timore e di fare tutte le cose quotidiane che ci siamo persi in questo anno e mezzo di pandemia.

In caso di dubbi è sempre meglio consultare il proprio medico che internet. Il Molise ha avuto un calo dei contagi grazie alla vaccinazione di massa, oggi non conta alcun positivo ed è in zona bianca dal 31 maggio.

A che punto è l’Italia con la vaccinazione? Alla giornata di ieri, dato del 4 giugno, la popolazione vaccinata è pari al 21,06% a cui si aggiunge l’1,31% dei soggetti che hanno avuto inoculato il vaccino in monodose.

In Sicilia sono state in totale somministrare 997.081 mila dosi, se l’Italia continuerà con questi ritmi la campagna vaccinale raggiungerà l’immunità tra tre mesi circa, quindi nel mese di settembre.

La classifica mondiale sulla vaccinazione vede il nostro Paese posizionarsi al decimo posto, al primo c’è la Cina e al secondo gli USA.