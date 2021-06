Delmati nuovo head-coach della Sigel succede a Daris Amadio

06/06/2021 21:02:00

Aria di novità per la parte tecnica. Sarà coach Davide Delmati l'allenatore della Sigel Marsala per la stagione sportiva 2021/2022. Milanese, classe 1973, Delmati proviene dal buonissimo quadriennio in seconda serie nazionale con le cuneesi della Lpm Bam Mondovì. Un'esperienza e una storia d'amore uniche alla guida del Puma con il quale in questi quattro anni si è trovato finalista di Coppa Italia A2 ben tre volte (2018, 2019, 2021) e arrivato alle soglie della promozione diretta in serie A1 in due occasioni. Il fatto che la Società abbia voluto affidare la guida tecnica della Prima Squadra a un allenatore esperto e conoscitore della categoria è già di per sè traducibile come sinonimo di progetto.

La scheda:

Inizia da giovanissimo nel femminile nella società di casa per poi trasferirsi per alcune stagioni a Merate (Lecco) e a Busnago (Monza-Brianza). Nel 2012, il passaggio al volley maschile assurgendo al ruolo di secondo allenatore di Copra Elior Piacenza. Con i colori biancorossi disputa la finale Scudetto ed i Quarti di Finale di Champions League, mettendo in bacheca la Challenge Cup e la Coppa Italia. Il 2014 segna il ritorno per Delmati alla pallavolo femminile. Approda sull’importante panchina della ambiziosa Saugella Team Monza, in serie A2. Complessivamente vi rimarrà tre anni. Il primo anno arriva in finale Play/Off, mentre l’anno successivo ottiene la promozione in A1; nella stagione 2016/2017 di A1 Monza con lui alla guida si ferma agli Ottavi dei Play/Off.

L’esperienza di Delmati supera inoltre i confini nazionali. Nel 2016 è infatti head coach della Nazionale Rumena, finalista contro l’Ungheria nella qualificazione per i campionati europei.