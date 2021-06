Denise. L'ennesima ipotesi: una stanza segreta per nascondere la bambina

07/06/2021 11:28:00

Una stanza segreta dove Denise Pipitone sarebbe stata tenuta nascosta dopo il sequestro.



E' l'ennesima ipotesi venuta fuori durante un programma televisivo sul caso della scomparsa di Denise, la bambina di Mazara di cui non si hanno più notizie dal primo settembre 2004.

Di questa ipotesi se ne è parlato a Quarto Grado, su Rete 4, che è tornata sulla casa in cui aveva abitato Anna Corona. Una casa che nelle scorse settimane è stata ispezionata dai Carabinieri su disposizione della Procura di Marsala e in cui non è stato trovato nulla.



Secondo quanto riportato dalla trasmissione in quella casa ci sarebbe stata una camera alta circa 4 metri come risulterebbe da documenti catastali ma oggi misura circa la metà. E' stata creata una stanza segreta per nascondere Denise dopo il sequestro? Ipotesi bocciata dall'avvocato dei proprietari di casa da cui Corona aveva affittato l'immobile. Nel soffitto lavorato in legno, infatti, non sembrano esserci tracce di una ipotetica botola.