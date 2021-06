Coronavirus:  da oggi cambia il coprifuoco, record di vaccini in Sicilia

07/06/2021 06:00:00

Ecco le cose da sapere sul coronavirus per oggi, 7 Giugno 2021, in Siclia e in Italia.

Oltre 60mila vaccini somministrati in Sicilia nella giornata sabato con un nuovo record di prime dosi. "Da giorni l'Isola supera i target indicati dalla struttura nazionale", afferma l'assessore alla Salute Ruggero Razza.

Intanto, è scattata ieri sera alle 19, e fino alla mezzanotte, l'iniziativa regionale "Porte aperte AstraZeneca" per tutti coloro, dai 18 anni in su, che vogliono sottoporsi volontariamente al vaccino con il farmaco anglo-svedese negli hub e punti vaccinali individuati dalle Asp.

Ieri sull'isola si sono registrati 275 nuovi casi su 7.232 tamponi.

Da oggi ci sono altre quattro regioni in zona bianca e, nelle regioni gialle, come la Sicilia scatta il coprifuoco alla mezzanotte e non più alle 23. Le discoteche però sono chiuse anche in zona bianca e non è ancora possibile organizzare liberamente feste private.

Da oggi sono bianche la Liguria, l’Abruzzo, il Veneto e l’Umbria. Dopo il Molise, il Friuli—Venezia Giulia e la Sardegna promosse il 31 maggio nella fascia con le libertà maggiori, scattano le misure meno restrittive anche in queste regioni che da tre settimane hanno meno di 50 contagi per 100mila abitanti. Il 14 giugno si coloreranno di bianco anche Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia Romagna e Provincia di Trento, il 21 giugno - giorno i cui l’Italia intera potrà dire addio al coprifuoco - toccherà a Sicilia, Marche, Toscana, Calabria, Campania e Provincia di Bolzano. Ultima la Valle d’Aosta, che dovrebbe virare dal giallo al bianco il 28 giugno.

Le serate quindi si allungano e si torna a cenare fuori. In zona gialla resta il limite di 4 persone per tavolo, sia al chiuso che all’aperto. In zona gialla rimane il limite di quattro persone, per le visite a casa di altri, oltre ai figli minori.

Secondo giorno con 600mila dosi

Week end da record sulle somministrazioni di vaccino anti-Covid in Italia. Per il secondo giorno consecutivo sono state raggiunte le 600mila iniezioni nell’arco di 24 ore. È quanto emerge dall’aggiornamento ancora parziale dei dati di sabato, secondo cui le inoculazioni sono state 598.582, ma il numero è destinato a crescere ulteriormente nelle prossime ore. Sulla giornata di venerdì era stato invece registrato il record assoluto di 607mila vaccinazioni.

Sileri: «Per i vaccinati non serve più il tampone»

«Chi è vaccinato deve ancora fare il tampone? Man mano perfezioneremo il tutto, è chiaro che se già si è stati vaccinati, il tampone non è più necessario, salvo esclusi casi di sintomi». Così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite a ‘Domenica In’, su Raiuno.

Iss: vaccino efficace anche dopo 4 mesi, -95% mortalità.

I dati più recenti, relativi a un periodo compreso fra 105 e 112 giorni dalla prima dose del vaccino anti Covid-19, suggeriscono «una protezione protratta nel tempo». Lo indica il secondo rapporto redatto dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e ministero della Salute, che aggiorna quello del 15 maggio scorso . «A partire dai 105-112 giorni dalla vaccinazione - si legge nel rapporto - si osserva una ulteriore riduzione del rischio di diagnosi, con un effetto simile negli uomini, nelle donne e in persone in diverse fasce di età». I dati confermano quelli rilevati nel primo rapporto, relativi a 13,7 milioni di persone vaccinate, con il rischio di decesso che scende del 95% e la riduzione del rischio di ricevere una diagnosi e di essere ricoverati in terapia intensiva, rispettivamente dell’80% e del 90%. Il nuovo rapporto, riferito a circa 14 milioni di persone vaccinate con almeno una dose, arriva ad una valutazione a oltre 130 giorni dalla somministrazione della prima dose.

In Sicilia 275 nuovi casi su 7.232 tamponi

Sono 275 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 7.232 tamponi processati, con una incidenza del 3,8%, in aumento rispetto ai giorni scorsi. La Regione è al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono 2 e fanno salire il totale a 5.873. Il numero degli attuali positivi è di 7.971 e tornano a salire di 76 unità i nuovi casi. I guariti sono solo 197. Negli ospedali i ricoverati sono 426, 15 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 44, uno in meno rispetto al bollettino precedente. La distribuzione di casi registrati per province vede Catania con 86 casi, Palermo 68, Siracusa 55, Messina 21, Ragusa 21, Trapani 14, Caltanissetta 6, Agrigento 4 e nessun caso ad Enna.

Vaccini, Ruggero Razza: "In settimana firma convenzione con farmacie"

Oltre 60mila vaccini somministrati in Sicilia nella giornata di sabato, con un nuovo record di prime dosi. "Da giorni l'Isola supera i target indicati dalla struttura nazionale - afferma l'assessore alla Salute Ruggero Razza - ed è il segnale del desiderio di rinascita dei siciliani che vogliono ritornare ad una vita normale". L'assessore annuncia che "in settimana, su disposizione del presidente Musumeci, saremo anche pronti alla firma della convenzione con le farmacie". "I dati costanti, il contributo della rete dei punti vaccini, con i tanti hub territoriali, lo sforzo che sta compiendo la medicina generale, la piena e fattiva collaborazione con la sanità militare, sono gli elementi positivi - aggiunge - sui quali investire a giugno, che ci vedrà ricevere - secondo quanto fino ad ora comunicato - oltre un milione e 300mila vaccini delle quattro tipologie finora autorizzate dagli enti regolatori".

Vaccini, dalle 19 alle 24 dosi AstraZeneca per over 18

E' scattata ieri sera alle 19, e fino alla mezzanotte, l'iniziativa regionale "Porte aperte AstraZeneca" per tutti coloro, dai 18 anni in su, che vogliono sottoporsi volontariamente al vaccino con il farmaco anglo-svedese negli hub e punti vaccinali individuati dalle Asp. L'iniziativa, voluta dal governo Musumeci, si ripeterà con le stesse modalità anche domani e martedì in tutti i punti vaccinali e hub individuati dalle singole Asp su base provinciale. Questi gli hub e i punti vaccinali che aderiscono all'iniziativa: Ragusa: Hub ex ospedale Civile. Catania: Hub di S.G. La Rena, di Acireale, di Caltagirone. Agrigento: Hub di Agrigento, di Sciacca. Trapani: Hub San Michele a Trapani, di Alcamo, di Partanna. Caltanissetta: Hub Caltanissetta, di Gela. Enna: Hub di Enna (Umberto I). Messina: Hub Fiera Messina, di Parco Corolla a Milazzo, Pta Barcellona Pozzo di Gotto. presidio ospedaliero Mistretta. Palatenda di Brolo, Concattedrale di Patti, parcheggio Lumbi di Taormina, Hub di Capo D'Orlando, Ospedale militaredi Messina Hub Palarescifina di Messina. Palermo: Hub Villa delle Ginestre a Palermo, di Cefalù, di Bagheria, di Misilmeri, della Fiera di Palermo. Siracusa: Hub Urban center.