Tennis, vince ancora la seconda squadra del Sunshine Biorading

07/06/2021 07:23:00

Il Sunshine Biotrading Marsala Tennis Club sconfiggendo 3 a 2 al doppio di spareggio l'ASD Junior Acicastello si qualifica per l'ultimo atto dei playoff che si disputeranno in un incontro di andata e ritorno il 13 e il 20 Giugno, se il team marsalese dovesse uscire vittorioso nel doppio confronto il Sunshine Biotrading Tennis Club Marsala, nel 2022 avrà due squadre in serie C.

Il match odierno è stato molto combattuto e si è risolto solo al doppio di spareggio, dopo le prime due vittorie nei singolari di Daniel Franchino con Arcidiacono (6/3 6/1), e di Dani Marino con Pagano dopo un autentica maratona durata ben tre ore e mezza ( 6/3 0/6 7/6), i tennisti di Acicastello hanno pareggiato le sorti del match con Tucci che ha sconfitto La Grassa 6/2 7/5 e con il doppio Conti Arnaud che hanno sconfitto Daniel Franchino e Davide Volpe (6/3 0/6 10/3). Nello scontro conclusivo giocato dalle stesse coppie, stavolta il team marsalese non ha tremato è si imposto con un perentorio (6/2 6/2). Grande soddisfazione per la squadra magistralmente diretta da Gabriele Pellegrino che sta disputando un campionato al di là di ogni più rosea aspettativa.