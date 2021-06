08/06/2021 17:27:00

La Regione brucia le tappe, e da domani, mercoledì 9 Giugno, in anticipo rispetto alle previsioni, anche in Sicilia chi ha dai 12 anni in su, cioè chi è nato nel 2009 o prima, potrà prenotarsi per il vaccino.

L'estensione della somministrazione del siero al nuovo target 12-15 anni (che comprende circa 163 mila persone) è stata autorizzata nell’ambito della campagna nazionale di immunizzazione. Verrà utilizzato unicamente il vaccino Pfizer, così come approvato dalla Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana per il farmaco lo scorso 31 maggio, che ha accolto pienamente il parere espresso in precedenza dall’Ema, l’Agenzia europea dei medicinali. La piattaforma telematica (http://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/) sarà operativa dalle ore 10.