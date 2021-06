08/06/2021 10:34:00

Si amplia la platea dei soggetti che possono ricevere il vaccino. Infatti, da giovedì sarà possibile prenotare il vaccino anche per chi ha tra i 12 e i 15 anni, in Sicilia. I sedicenni già possono prenotarsi. E' l'ultimo target che manca. Il coronavirus non provoca, nella maggior parte dei casi, disagi ai teenager, ma loro sono i primi a veicolare il virus e a portarlo a casa, quindi per questo si rende necessaria la loro vaccinazione, anche in vista della riapertura delle scuole.

La Regione Siciliana, pertanto, sta lavorando assieme ai tecnici di Poste Italiane al via per il vaccino ai ragazzini dopo che l’Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libero all’uso di Pfizer anche per i dodicenni.



La platea degli aventi diritto è di circa 160 mila persone.