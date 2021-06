08/06/2021 12:54:00

Due dei cinque feriti dell'incidente stradale verificatosi, ieri sera, a Valderice, sono stati ricoverati con prognosi riservata Uno dei due è stato sottoposto ad un intervento chirurgico perchè nello scontro ha riportato la frattura scomposta del femore.

Le loro condizioni, dicono i medici del Sant'Antonio Abate, sono stazionarie. Nessuno è in pericolo di vita. Uno dei feriti, dopo aver ricevuto una prima assistenza sanitari al pronto soccorso è stato dimesso.

Tutti gli altri quattro sono stati, invece, ricoverati per fratture in diverse parti del corpo. Nell'incidente sono rimaste coinvolte tre auto. Lo scontro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è avvenuto sulla Statale 187 subito dopo la cantina sociale Ottoventi. La dinamica è al vaglio della polizia municipale di Valderice.