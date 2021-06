Covid. Si aspetta il “bianco” in Sicilia. Vaccini per tutti. Il virus rallenta

08/06/2021 06:00:00

In Sicilia è attesa per l’arrivo della zona bianca, ma se ne parla ancora il 21 giugno. Lo ha confermato il presidente della Regione Nello Musumeci: “siamo tutti ottimisti e dal 21 giugno anche noi torneremo senza limiti, anche se bisogna continuare a osservare le regole della prudenza. La battaglia contro il virus non è vinta e non è il colore della zona che ci mette al sicuro. Quello che ci mette al sicuro è che anche l’ultimo cittadino siciliano sia sottoposto a vaccino”.



Non è facile, perchè la Sicilia resta ancora tra le ultime regioni per somministrazioni, soprattutto per la fascia d’età sopra i 60 anni.

Da giorni sono aperte le prenotazioni per tutte le fasce d’età e fino ad oggi ci si potrà vaccinare senza prenotazione, tutti dai 18 anni in su, recandosi agli hub vaccinali. Nel frattempo Razza annuncia la convenzione con i farmacisti per le somministrazioni in farmacia.

L'obiettivo è "vaccinare l'80% popolazione entro settembre di quest'anno, compresi i 12-15enni, in totale 54,3 milioni di italiani", ha detto ieri il commissario Figliuolo.

Intanto si discute ancora sulla possibilità di riaprire le discoteche. L’ipotesi è quella di una riapertura con green pass. "Proponiamo di ripartire da luglio, ma sia chiaro che il nostro lavoro è l'assembramento. Siamo assolutamente favorevoli all'entrata con green pass e al tracciamento, quindi entrerebbero nei locali solo persone con anticorpi o comunque risultate negative. E' per questo che sarebbe impossibile rendere obbligatorio l'utilizzo della mascherina". Così Luciano Zanchi, presidente nazionale delle discoteche di 'Asso Intrattenimento' di Confindustria.



In merito alle discoteche, probabilmente ultima attività ad attendere notizie di riapertura, invece Musumeci ha detto: «Anche noi abbiamo ricevuto lamentele dai gestori delle discoteche. credo che la politica debba essere prudente, fare un passo indietro e lasciare campo alla scienza. Se ci sono le condizioni perché le discoteche possano ospitare un certo numero di ospiti credo che le discoteche possano aprire a fine giugno. C'è un indotto molto significativo ed è giusto che anche questi operatori economici abbiano un po' di respiro».

Sul fronte dati in Sicilia l’incidenza è sulla stessa linea di quella nazionale. In provincia di Trapani non c’è più nessuno ricoverato in terapia intensiva





Il virus in Sicilia

Sono 156 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.759 tamponi processati, con una incidenza del 1,6%, che dunque torna a scendere e si allinea alla media nazionale. La Regione è nuovamente al terzo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono state 3 e fanno salire il totale a 5.876. Il numero degli attuali positivi è di 7.883 con una diminuzione di 88 casi dopo il lieve aumento limitato alla giornata di domenica. I guariti sono 241. Negli ospedali i ricoverati sono 435, 9 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 43, uno in meno rispetto al bollettino precedente.

La distribuzione di casi registrati per province vede Palermo e Catania praticamente appaiate con, rispettivamente, 42 e 41 casi, Messina 24, Caltanissetta 17, Siracusa 14, Trapani 13, Ragusa 4, Enna 1 e nessun caso ad Agrigento.







Il Covid in provincia di Trapani

Non ci sono persone ricoverate in terapia intensiva. Un nuovo decesso, e 371 positivi.



E' la situazione sul fronte Coronavirus in provincia di Trapani aggiornata al 7 giugno. Come comunicato dall'Asp sono 371 gli attuali positivi al Covid 19, 45 in meno rispetto a venerdì. Nel frattempo ci sono stati anche 75 guariti, e un decesso. Diminuiscono i ricoverati.



Questo il dettaglio:

Alcamo 27 (-11); Buseto Palizzolo 0; Calatafimi-Segesta 5; Campobello di Mazara 10; Castellammare del Golfo 3; Castelvetrano 61(-6); Custonaci 5; Erice 23, Favignana 1; Gibellina 5; Marsala 68 (-7); Mazara del Vallo 55 (-6); Paceco 28; Pantelleria 0; Partanna 3; Petrosino 3; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 2; San Vito Lo Capo 3; Santa Ninfa 3; Trapani 56 (-17); Valderice 9; Vita 1.

Totale casi attuali positivi 371 (-45)

Deceduti in totale 334 (+1)

Guariti in totale 13. 264 (+75)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 0 (-2)

Ricoverati nei reparti ordinari 19 (-4)

Tamponi molecolari 336

Test antigene 119



Il virus in Italia

Sono 65 i morti per il Covid registrati nelle ultime 24 ore (domenica erano stati 51). I positivi sono stati 1.273, in calo rispetto ai 2.275 di ieri, secondo i dati del ministero della Salute.

Sono 84.567 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus.

Ieri erano stati 149.958. Il tasso di positività è dell'1,5% lo stesso di ieri.

Sono 759 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 15 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri sono stati 25 (ieri erano stati 20). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.910, in calo di 283 unità rispetto a ieri (quando il calo era stato di 230). In isolamento domiciliare ci sono 182.784 persone, in calo di 3.751 rispetto a ieri.