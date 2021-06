08/06/2021 16:19:00

Diminuiscono ancora gli attuali positivi al Covid-19 in provincia di Trapani. Sono 348 (ieri erano 371). Si registra un nuovo decesso e sono ora 335 le vittime dall'inizio della pandemia.

E' la situazione sul fronte Coronavirus in provincia di Trapani aggiornata ad oggi 8 giugno. Stabile la situazione dei ricoveri, 19 pazienti nei reparti ordinari mentre non c'è nessuna persona in terapia intensiva. Sono 13.296 i guariti, in una sola giornata si contano 32 positivi.

Questo il dettaglio:

Alcamo 22 (-5); Buseto Palizzolo 0; Calatafimi-Segesta 5; Campobello di Mazara 14; Castellammare del Golfo 3; Castelvetrano 62 (+1); Custonaci 5; Erice 21, Favignana 1; Gibellina 4; Marsala 61 (-7); Mazara del Vallo 44 (-11); Paceco 20; Pantelleria 0; Partanna 3; Petrosino 1; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 1; San Vito Lo Capo 3; Santa Ninfa 3; Trapani 55 (-1); Valderice 9; Vita 1.

Totale casi attuali positivi 348 (-23)

Deceduti in totale 335 (+1)

Guariti in totale 13.296 (+32)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 0

Ricoverati nei reparti ordinari 19

Tamponi molecolari 336

Test antigene 119