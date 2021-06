La protesta senza partecipazione per l'ospedale di Marsala

08/06/2021 12:00:00

Libertà è partecipazione. È il titolo di un brano musicale del meraviglioso Giorgio Gaber, autore anche dell'attualissima Destra-Sinistra,alcuni passaggi del testo rendono l'idea della sua grandezza intellettiva ed intellettuale:



Voglio essere libero, libero come un uomo

[...]

Con la gioia di inseguire un'avventura

Sempre libero e vitale

[...]

Incosciente come un uomo

Compiaciuto della propria libertà

La libertà non è star sopra un albero

Non è neanche il volo di un moscone

La libertà non è uno spazio libero

Libertà è partecipazione

[...]

Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia

E che trova questo spazio

Solamente nella sua democrazia

Che ha il diritto di votare

E che passa la sua vita a delegare

E nel farsi comandare

Ha trovato la sua nuova libertà

La libertà non è star sopra un albero

Non è neanche avere un'opinione

La libertà non è uno spazio libero

Libertà è partecipazione



Sabato 5 giugno scorso si è tenuto presso l'ospedale marsalese P. Borsellino un sit in di protesta affinché il governo regionale restituisca alla città il nosocomio nella sua completezza pre-pandemica.

Nel marzo 2020 il presidio divenne anche con una logica condivisibile per una comunità 435.000 anime -libero consorzio comunale di Trapani- dedicato quasi interamente al Sars Cov 2. Il vulnus -perifrasi- ebbe la genesi nel maggio allorquando l'assessore regionale alla sanità a sala delle lapidi promise dinnanzi all'assise e ai deputati regionali eletti nel collegio trapanese Lo Curto e Pellegrino che l'ospedale sarebbe tornato alla sua piena funzionalità pre Covid 19. Da quell'istante ebbe inizio la tragicommedia sulla sanità lilibetana. Si ripete a perenne memoria, S. Biagio struttura per il Coronavirus, dietrofront perché non antisismico. Inaugurazione padiglione Covid con un piano realizzato per il maggio 2021. Poi la testata su cui scrivo svela il "bluff".

Prima manifestazione di protesta davanti ad un cantiere indefinibile, poi l'occupazione di palazzo VII Aprile dei consiglieri comunali con battibecchi tra la maggioranza, le insoddisfacenti risposte delle istituzioni. -sindaco,Asp,Regione-. Infine al primo sabato di giugno sit in , affluenza scarsissima. Parafrasando il signor G, la libertà del diritto alla salute è partecipazione.



Vittorio Alfieri