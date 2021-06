10/06/2021 13:43:00

Il Covid in provincia di Trapani.

Scende sotto quota 300 il numero delle persone attualmente positive al Covid 19 in provincia di Trapani.

Sono esattamente 293, secondo quanto comunicato dall'Asp. Diminuiscono i ricoveri, mentre si registra una nuova vittima.



Questo il dettaglio:

Alcamo 26 (-3); Buseto Palizzolo 0; Calatafimi-Segesta 5; Campobello di Mazara 13; Castellammare del Golfo 3; Castelvetrano 43 (-4); Custonaci 5; Erice 18, Favignana 1; Gibellina 2; Marsala 47 (-7); Mazara del Vallo 35 (-1); Paceco 28 (-2); Pantelleria 0; Partanna 2; Petrosino 0; Poggioreale 0; Salaparuta 0; Salemi 2; San Vito Lo Capo 3; Santa Ninfa 3; Trapani 49 (-3); Valderice 7; Vita 1.

Totale casi attuali positivi 293 (-26)

Deceduti in totale 336 (+1)

Guariti in totale 13.375 (+31)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 0

Ricoverati nei reparti ordinari 18 (-2)

Tamponi molecolari 210

Test antigene 96