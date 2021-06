Riappropriamoci del concetto di Destra e Sinistra

10/06/2021 07:05:00

Destra-Sinistra. Ci si fa aiutare come è accaduto in passato dal compianto Signor G., per dipanare un dilemma e confutare una demagogia su cui Casaleggio associati e B.Grillo hanno edificato il loro successo politico.

È la supposta mancanza di differenza tra Droit e Gauche politique, il significato dei due termini nacque durante la Rivoluzione Francese . I pentastellati sin dalla loro genesi hanno "pontificato" che il concetto fosse superato, va riconosciuto che soggetti hanno avallato l'idea.

Alcuni esempi: Stefania Craxi, Scilipoti e Razzi da sinistra a destra. Percorso inverso lo fece il deputato Mario Melloni professione giornalista che tenne poi una rubrica di successo sul giornale del partito comunista l'Unitá con lo pseudonimo Fortebraccio. Ottemperando alla verità storica che la transumanza politica avviene quasi esclusivamente da "left to right",quando il movimento ad inizio di legislatura fece l'alleanza con la Lega le defezioni furono zero. Diversamente l'anno successivo con l'abbandono del Carroccio e l'accordo con PD e LeU, gli addii furono numerosi. Il brano di Gaber , una precisazione è del 1994, risente del dibattito e di alcune idee dell'epoca, ma in moltissimi passaggi è attuale e narra:



Tutti noi ce la prendiamo con la storia

Ma io dico che la colpa è nostra

È evidente che la gente è poco seria

Quando parla di sinistra o destra

Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra, [...]

Un pacchetto di Marlboro è di destra

Di contrabbando è di sinistra, [...]

Tutti i film che fanno oggi son di destra

Se annoiano son di sinistra, [...]

Le scarpette da ginnastica o da tennis

Hanno ancora un gusto un po' di destra

Ma portarle tutte sporche e un po' slacciate

È da scemi più che di sinistra, [...]

Il concerto nello stadio è di sinistra

I prezzi sono un po' di destra, [...]

La pisciata in compagnia è di sinistra, [...]

Il cesso è sempre in fondo a destra

La piscina bella azzurra e trasparente

È evidente che sia un po' di destra

Mentre i fiumi, tutti i laghi e anche il mare

Sono di merda più che sinistra, [...]

L'ideologia, l'ideologia

Malgrado tutto credo ancora che ci sia

È la passione, l'ossessione della tua diversità

Che al momento dove è andata non si sa

Dove non si sa, dove non si sa, [...]

Se la cioccolata svizzera è di destra

La Nutella è ancora di sinistra, [...]

Il pensiero liberale è di destra

Ora è buono anche per la sinistra

Non si sa se la fortuna sia di destra

La sfiga è sempre di sinistra[...]

Il saluto vigoroso a pugno chiuso

È un antico gesto di sinistra

Quello un po' degli anni '20, un po' romano

È da stronzi oltre che di destra, [...]

L'ideologia, l'ideologia

Malgrado tutto credo ancora che ci sia

È il continuare ad affermare

Un pensiero e il suo perché

Con la scusa di un contrasto che non c'è

Se c'è chissà dov'è, se c'è chissà dov'è

Tutto il vecchio moralismo è di sinistra

La mancanza di morale è a destra

Anche il Papa ultimamente è un po' a sinistra

È il demonio che ora è andato a destra, [...]

La risposta delle masse è di sinistra

Con un lieve cedimento a destra, [...]

Una donna emancipata è di sinistra

Riservata è già un po' più di destra

Ma un figone resta sempre un'attrazione

Che va bene per sinistra e destra, [...]

Tutti noi ce la prendiamo con la storia

Ma io dico che la colpa è nostra

È evidente che la gente è poco seria

Quando parla di sinistra o destra

Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra

Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra, [...]



Il vate meneghino profetizzò la perdita d'identità delle due dottrine, la cui conseguenza è stata il Populismo di valenza del M5S come definito da alcuni politologi e quello di destra della Lega. La legislatura vigente ha sancito che nel movimento esistono più anime che non è post ideologico. E penso che sia anche un valido motivo di "salute pubblica " riappropriarci di Destra e Sinistra



Vittorio Alfieri