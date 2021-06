A Castelvetrano e Mazara oggi vaccini in drive-in

11/06/2021 09:00:00

Ancora vaccinazioni in modalità “Drive in” oggi in provincia, organizzate dall’Asp di Trapani. Dalle 9 alle 20, sarà possibile vaccinarsi in modalità “Drive in” nelle seguenti sedi:

Castelvetrano - Piazzale antistante il Comune, in via delle Rose

Mazara del Vallo – Autoparco comunale, contrada Affacciata

Il target di riferimento comprende gli ultra 80enni, i disabili gravi e gravissimi, i soggetti in età compresa tra 60-79 vulnerabili ai quali sarà somministrato il vaccino Pfizer.

I soggetti in età 60-79 senza alcuna patologia potranno ricevere il siero Astrazeneca o Janssen.

Si può accedere alla vaccinazione anche senza prenotazione.

L'iniziativa nasce dalla necessità di alleggerire la pressione di richieste sui centri vaccinali di Mazara del Vallo e Castelvetrano.