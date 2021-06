Sicilia, lo stop ad AstraZeneca non ferma gli open day. J&J per gli under 60

11/06/2021 11:15:00

Lo stop alle somministrazioni di AstraZeneca agli under 60 non ferma la campagna vaccinale e gli open day in Sicilia.

Fino a domenica, infatti, hub vaccinali aperti anche senza prenotazione per tutti. Alle persone con meno di 60 anni senza patologie verrà somministrato il vaccino Jansen di J&J.

Cambia quindi la modalità dell'open day per gli under 60. Mentre non cambia nulla per gli ultrasessantenni e per chi deve fare il richiamo. Infatti sarà possibile, anche per gli under 60, fare il richiamo con AstraZeneca, mentre per gli over sessanta, sempre senza patologie, sarà somministrato AstraZeneca.

Una campagna vaccinale in Sicilia che sta vedendo molti giovani aderire. In media sono 3 mila ogni giorno i ragazzi tra i 12 e i 19 anni che si vaccinano. Dati più alti per le fasce 20-29 e 30-39, circa 9 mila persone vaccinate ogni giorno.

Nell'ultima settimana c'è stata una media quotidiana di 35 mila somministrazioni di Pfizer, mentre sono 3 mila le dosi di AstraZeneca inoculate, principalmente richiami. 4 mila a testa per Moderna e J&J. In media ogni giorno vengono somministrate in Sicilia oltre 50 mila dosi. Con questa velocità entro il 22 agosto si potrà raggiungere l'80% della popolazione e quindi avere l'immunità di gregge.