11/06/2021 12:10:00

Si parla di Sicilia in zona bianca, ma c'è una nuova "zona rossa", a Gratteri, in provincia di Palermo.

Lo prevede un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che avrà efficacia a partire da domani (12 giugno) fino a giovedì 17 giugno compreso.



Il provvedimento è stato assunto sentito il sindaco e in seguito alla relazione dell'Asp territorale, che ha evidenziato un considerevole aumento di soggetti positivi al Covid.

I dati del Covid in Sicilia negli ultimi giorni hanno fatto registrare un lieve ma costante aumento sull'isola. L'incidenza è a 40 nuovi positivi settimanali su 100 mila abitanti. Per entrare in zona bianca bisogna stare sotto i 50 per tre settimane di fila.

Fortunatamente è sotto controlla la situazione negli ospedali. Di giorno in giorno si registra una diminuzione dei ricoveri sia in terapia intensiva che in reparti Covid.