11/06/2021 00:00:00

Vito Tarantola è il nuovo fiduciario per Marsala del Fiat 500 Club Italia

Vito Tarantola è dal 2 giugno, 75° anniversario della Repubblica Italiana, il nuovo neo fiduciario del coordinamento del Fiat 500 Club Italia

"A fronte di un periodo caratterizzato da disagi economici e sociali - le parole di Tarantola - come conseguenza dello stato pandemico, l’iniziativa ha voluto offrire un momento di spensieratezza a tutti coloro che hanno potuto incrociare per le vie cittadine il carosello formato da una trentina di cinquini. L’itinerario si è concluso con il raduno finale alle saline di Marsala e con il ricordo del compianto Lorenzo Ingrassia. Per il pronto riscontro e la massiccia partecipazione all’evento, ringrazio i soci del locale Coordinamento".