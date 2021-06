Domani la Sicilia in zona bianca. Da oggi "open day" per i vaccini agli over 60

20/06/2021 06:00:00

Appena 24 ore e la Sicilia sarà zona bianca. Ci sarà un allentamento delle restrizioni e il ritorno, ad una ritrovata normalità per diversi aspetti, come lo stop al coprifuoco o la mancanza delle limitazioni alle persone nei locali all'aperto, che però non deve essere un liberi tutti.

La Sicilia, infatti, ha anche alcune zone rosse ed ha avuto negli ultimi giorni numeri tra i più alti in Italia per nuovi contagi.

I dati in Sicilia

Sono 183 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 13.525 tamponi processati, con una incidenza che torna a salire leggermente fino a quasi 1,4%.

La Regione è al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri a parità di contagio con la Lombardia. Le vittime sono cinque e portano il totale dei morti a 5.936.

Il numero degli attuali positivi è di 5.615 con una diminuzione di 87 casi. I guariti sono 265. Negli ospedali i ricoverati sono 268, 21 in meno rispetto a ieri; quelli nelle terapie intensive sono 28, 2 in meno rispetto al bollettino precedente. La distribuzione di casi registrati per province vede Palermo: con 11 casi, Catania 27, Messina 20, Siracusa 9, Trapani 29, Ragusa 30, Agrigento 19, Caltanissetta 37, Enna 11.

Da oggi "porte aperte" per i vaccini over 60

Tornano gli “open days” vaccinali in Sicilia. Da oggi 20 giugno fino a martedì 22 giugno, “porte aperte”, senza prenotazione, in tutti i punti vaccinali dell'Isola per i soggetti con più di 60 anni che vorranno ricevere il vaccino a mRna (Pfizer e Moderna) e per le persone con fragilità di qualsiasi età. L'iniziativa, che è rivolta a chi non ha ancora ricevuto la prima dose vaccinale anti-Covid, è stata decisa dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, per accelerare ulteriormente la campagna d'immunizzazione nell'Isola.

Vaccini a km zero e in regalo una bottiglietta d'olio di Coldiretti

Vaccini a km zero ed in regalo una bottiglietta di olio ad ogni vaccinato. L’iniziativa è stata organizzata ad Alcara Li Fusi (Me) dall'Ufficio del Commissario Covid 19 di Messina, da Coldiretti Messina, dall'Asp e dal comune nebroideo. L’autoemoteca dell’Asp difatti, sta proseguendo le vaccinazioni on the road, che hanno riscosso molto successo e sta permettendo di rendere covid free molti piccoli comuni. Oggi è in uno dei Comuni sui Nebrodi con il più basso numero di abitanti,e sta svolgendo così un servizio a favore della comunità evitando spostamenti nei centri vaccinali più grandi.

Inoltre, Coldiretti sta regalando a tutti i vaccinati una bottiglietta di olio, prodotto tipico del territorio, anche questo a chilometro zero. All’iniziativa sono presenti i medici Antonio Gangemi, Giuseppe Pirronello, Giovanna Calanni e Caterina Consiglio, il sindaco di Alcara Li Fusi Ettore Dottore e il presidente del Consiglio comunale Maria Rosa Calcò, il segretario di zona Coldiretti, Salvatore Calcò e Carmelo Tarantino Vice Direttore Coldiretti Messina. Quest'ultimo ha affermato: “Da quando è iniziata l'emergenza Covid la Coldiretti non si è mai fermata. Nella prima fase abbiamo contribuito a portare il cibo a domicilio incrementato notevolmente il nostro supporto solidale alle famiglie bisognose, adesso stiamo contribuendo alla fase forse più importante: la vaccinazione. Siamo impegnati sia in Sicilia sia in Italia insieme alle istituzioni per fare quello che oggi abbiamo fatto ad Alcare Lì Fusi: aiutare i cittadini a vaccinarsi perché il vaccino è l'unica arma a disposizione per vincere questa guerra”.

“Sono soddisfatto del successo di vaccini a km zero.- afferma il commissario per l'emergenza Covid 19 di Messina, Alberto Firenze -. Una proposta che è stata accolta benissimo in tutti i comuni dove è stata l'autoemoteca con più di 8000 vaccinazioni già effettuate. Siamo certi che sarà lo stesso anche nei successivi comuni. Ringrazio l'amministrazione di Alcara li Fusi e Coldiretti che in questo caso stanno coniugando l'attenzione per la salute e il mangiare sano, attraverso prodotti scelti del territorio. Oggi alle 13 già effettuati 160 vaccini". La somministrazione è effettuata ad Alcara Li Fusi dall'unità mobile dell'Asp nei pressi dei locali della guardia medica, in via Ugo Foscolo fino a questa sera alle 19. Il piccolo centro rappresenta un vero e proprio gioiello ricco di storia, cultura agricola e artigianale.

I dati in Italia

Sono 1.197 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.147. Sono invece 28 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 35. Sono 249.988 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 216.026. Il tasso di positività è dello 0,48%, stabile rispetto a ieri quando era allo 0,5%.