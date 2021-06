A Pantelleria il Sindaco ammesso (con riserva) per avere una casa popolare

21/06/2021 16:33:00

Nulla di illegale, ci mancherebbe. Ma sicuramente c'è un problema di opportunità grande quanto una casa (popolare).

Il Comune di Pantelleria ha emanato, infatti, un bando per l'affitto di 32 case popolari sull'isola, con possibilità di futuro acquisto.

Si tratta di abitazioni in Via San Nicola - Colosseo, per le quali l'avviso è stato emesso a Gennaio e scadeva lo scorso 19 Marzo.

Ebbene, tra gli ammessi, con riserva, c'è pure ... il Sindaco del Comune di Pantelleria, il grillino Vincenzo Vittorio Campo.

Qui potete leggere il verbale della commissione.

Classe 1970, Campo, che è finanziere (in aspettativa) è Sindaco di Pantelleria dal 2018. "Vivo il mio mandato al massimo dell'impegno ma mi trovo sicuramente a combattere con problematiche che alle volte sembrano irrisolvibili" dichiara nel suo profilo sulla piattaforma del Movimento Cinque Stelle. Ecco, magari la "problematica" della casa alla fine l'ha risolta ...