22/06/2021 14:13:00

Dal 15 Luglio in Sicilia vaccini anche in farmacia.

Lo ha confermato il Presidente della Regione Nello Musumeci.

“Dal 15 luglio anche le farmacie cominceranno a fare vaccini – ha dichiarato Musumeci – abbiamo firmato la convenzione”.

Il governatore della Regione siciliana ha fornito un bilancio della campagna vaccinale in Sicilia. È molto alta la percentuale per gli over 80, circa all’ 83,25% e al 73% per i cittadini tra i 79 e i 60 anni, è stato superato il target che era previsto secondo Roma.



“Abbiamo predisposto delle campagne di vaccinazione di prossimità e nei comuni in cui il tasso di diserzione appare alto manderemo delle unità, delle Usca, d’accordo con medici di famiglia e se c’è col presidio ospedaliero, per incoraggiare i diffidenti e riottosi ad avvicinarsi al vaccino – ha continuato Musumeci – . In Sicilia abbiamo oltre 100 punti vaccinali. E stiamo andando anche nelle strutture nelle zone balneari, faremo base negli stabilimenti o nelle infermerie presenti. E non credo che il problema sia organizzativo. Tutto quello che c’era da fare lo abbiamo fatto”.