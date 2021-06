Ex pentito Calcara rinviato a giudizio per aver diffamato il pm di Caltanissetta Paci

25/06/2021 17:48:00

L’ex pentito Vincenzo Calcara è stato rinviato a giudizio per calunnia e diffamazione contro il pm di Caltanissetta Gabriele Paci, oltre che per diffamazione nei confronti dell’avvocato Fabio Trizzino, legale dei figli del giudice Paolo Borsellino.

L’udienza preliminare che vede imputato il controverso ex collaboratore di giustizia è stata fissata per il prossimo 13 settembre presso il Tribunale di Catania.

Calcara, dal momento che l’Ufficio del pm non lo aveva citato tra i collaboratori da sentire, considerandolo inattendibile, aveva accusato il dottor Paci di volerlo estromettere dal processo a Matteo Messina Denaro per le stragi del 1992, considerando il comportamento del magistrato tale da comprometterne l’indipendenza, la terzietà e l’imparzialità.

Nei confronti dell’avvocato Trizzino, difensore di parte civile di Manfredi, Lucia e Fiammetta Borsellino nello stesso processo per le stragi, Calcara aveva asserito che l’avvocato aveva sostituito il collega Greco per dei tornaconti personali e per difendere “il suo amico sostituto procuratore dottor Gabriele Paci”, lo aveva diffidato dall’utilizzare il nome dei figli del dottor Paolo Borsellino per sostenere le sue iniziative, ritenendolo inattendibile.

EM