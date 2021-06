Green pass covid, la truffa corre su whatsapp

26/06/2021 02:00:00

C'è un falso Green Pass Covid che corre su WhatsApp e scatta l’allarme anche in Sicilia per la truffa.

Si stanno diffondendo anche in Sicilia i casi di ricezione di messaggi “trappola” che invitano l’utente a cliccare su un link per scaricare il certificato verde riservato a chi ha già fatto il vaccino anti Coronavirus e che consente di spostarsi liberamente senza restrizioni.

Si tratta, in verità, di un tentativo di Phishing che causa l’attivazione di servizi non richiesti che prosciugano il credito telefonico. Ad agire, dietro questo escamotage, sono cybercriminali che riescono dunque ad accedere ai conti dell’ignaro utente.

Come ottenere il Green Pass

Il Ministero della Salute rilascia la Certificazione verde sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome relativi alla vaccinazione, alla negatività al test o alla guarigione dal virus.

La certificazione è emessa in formato digitale stampabile. Una notifica o un avviso via email o via SMS annuncerà che il certificato è pronto. È possibile visualizzare, scaricare e stampare il Certificato attraverso le seguenti piattaforme digitali:

Al seguente indirizzo tramite Tessera Sanitaria o identità digitale (Spid/Cie); Dal sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale;

Scaricando l’AppImmuni.