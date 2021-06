Un'estate piena di libri e festival in provincia di Trapani

27/06/2021 06:00:00

Con l’arrivo della zona bianca e della calda stagione estiva, tornano sull’isola, e in particolare in provincia di Trapani, i festival letterari e le rassegne di incontri con gli autori.

A Trapani, infatti, riprende da giorno 6 la rassegna curata da Giacomo Pilati, Trapanincontra, che vedrà tra i suoi ospiti Stefania Auci, Gaetano Savatteri e Catena Fiorello.

Marsala, invece, avrà ben due grandi eventi legati al mondo del libro: dal 5 all’8 agosto si inaugurerà la prima edizione di Il mare color dei libri, che vuole replicare il format di Una marina di libri. A fine settembre, invece, ci sarà 38° Parallelo – tra libri e cantine, arrivato alla quinta edizione, che comincerà il 29 settembre e durerà fino al 3 ottobre.

Anche Mazara del Vallo sarà occupata da due cicli di incontri. Il primo, dal 2 luglio, In…Chiostro d’autore; il secondo, dal 18 al 30 luglio, Un Mediterraneo di letture.

Le Egadi saranno variamente animate tra luglio e settembre. Si annunciano a Favignana: Favignana Incontri dal 3 al 24 luglio e il Festival dell’editoria siciliana indipendente dal 24 al 26 settembre. Senza dimenticare Libri e letture a Marettimo.

Non mancheranno gli evergreen come Libri, Autori e Bouganville a San Vito Lo Capo dall’8 luglio al 3 settembre; Terrazza d’Autore a Valderice dal 5 luglio all’8 agosto; il Festival Contaminazioni a Castellammare del Golfo dal 22 al 25 luglio.

Infine, ci sono delle realtà che non possono non essere segnalare per la passione e l’amore per la lettura che trasmettono. Ci riferiamo a Liber…i di scrivere. Autori di Sicilia a Salemi dal 19 al 21 agosto; Pensiero Contemporaneo - incontri con l'autore a Selinunte; Letture al Chiostro delle benedettine a Partanna dal 2 agosto al 6 settembre; Un borgo di libri ed autori dal 15 luglio al 19 agosto a Custonaci.

Insomma, avremmo davvero la bellezza della scelta in questa prima estate di ritrovata normalità.