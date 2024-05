Notte dei musei al Parco Archeologico di Segesta. Apertura serale e ingresso 1 euro

17/05/2024 15:32:00

Il Parco archeologico di Segesta partecipa alla Notte europea dei Musei,

iniziativa nata con il patrocinio del Consiglio d'Europa, UNESCO e ICOM per valorizzare l'identità culturale.

In tutta Europa i musei saranno aperti in notturna con un biglietto simbolico di 1 euro. E così anche Segesta, aperta dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso), il percorso conduce al tempio dorico che parrà balzare fuori dalla notte. Alle 21 la visita guidata di CoopCulture alla luce delle lanterne seguendo il filo della misteriosa città elima, forse fondata dagli esuli della lontana Troia sconfitta: si salirà sempre fino al tempio, scoprendo l’unicità architettonica e le tecniche di costruzione di un monumento – forse dedicato a Afrodite Urania- iniziato intorno al 430 avanti Cristo, ma mai completato. E grazie alle installazioni di “Elyma” di Gandolfo Gabriele David ci sarà la possibilità di entrare e camminare, anche di sera, tra le colonne.

E per chi vuole programmare in anticipo, sono già disponibili in prevendita i biglietti per gli spettacoli del Segesta Teatro Festival che inizierà il 26 luglio e proseguirà fino al 25 agosto tra musica, teatro, mostre e incontri. Tra i più attesi, Sergio Cammariere, Lina Sastri, Noa, Frida Bollani Magoni e tanti altri. Disponibile la Segesta Card365 adatta alle famiglie che oltre all’ingresso al Parco per tutto l’anno, comprende anche sconti sulle visite guidate e i servizi. Info orari e visite Parco archeologico di Segesta e biglietti SegestaTeatroFestival: www.coopculture.it