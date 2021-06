Campionato Conad al Cous Cous Fest, lo chef Fabio Sammartano partecipa con "La Farfalla del Mediterraneo"

28/06/2021 09:24:00

Lo chef favignanese, Fabio Sammartano, partecipa al campionato italiano Conad del Cous Cous Fest 2021 con il piatto "La Farfalla del Mediterraneo".

E proprio da Favignana, dalla sua isola, partono le tradizioni del suo ultimo piatto presentato per la prossima edizione del CousCous Fest, che si terrà a San Vito lo Capo dal 17 al 26 Settembre 2021.

Questa edizione del campionato italiano, voluta da Feedback, la società organizzatrice insieme al Comune di San Vito Lo Capo, presenta in gara più di 20 ricette a base di CousCous, realizzate in qualsiasi variante e preparate da chef che provengono da tutta Italia.

Per l’occasione, lo chef Fabio Sammartano, ha preparato una nuova ricetta, unendo la tradizione del couscous e la cultura Siciliana.

"La mia storia inizia circa 20 anni fa - ci racconta lo chef - quando la nonna mi tramandava la sua passione per la cucina tradizionale Sicilia e imparavo a “Incucciare” il couscous con l’antico metodo tramandato da generazione in generazione; da quel momento è iniziato il mio amore infinito per la cucina".

La "Farfalla del Mediterraneo" è un piatto che rappresenta Favignana, in un insieme di tipicità del territorio. I frutti di mare, le aragoste, i ricci, il tonno e la particolarità della scorza del cannolo siciliano.

Potete gustare i piatti di Fabio Sammartano al SeaClub di Favignana. Per votare la sua ricetta e portarlo alla fase finale del CousCous Fest, ecco il link per scegliere il suo piatto e contribuire a farlo diventare campione italiano Conad al CousCous Fest.