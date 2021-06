Un nuovo sportello di Federconsumatori a Marsala

28/06/2021 08:00:00

Federconsumatori Sicilia rafforza la sua presenza in Provincia di Trapani con il nuovo sportello di Marsala, sito in Corso Calatafimi 78. Il nuovo sportello, e le sue future attività, sono stati presentati oggi dal Presidente regionale dell'associazione Alfio La Rosa e dai referenti dello sportello Alessandro Contento e Paolo Viscò, alla presenza del Segretario della Cgil di Marsala, Piero Genco.

Quello di Marsala è il settimo sportello di Federconsumatori sul territorio trapanese e si aggiunge a quelli di Trapani, Alcamo, Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo, Castelvetrano e Partanna. Lo sportello di Marsala sarà aperto agli utenti ogni martedì, dalle ore 16:00 alle 18:00.

Una delle prime attività che svolgerà sarà la diffusione del materiale informativo della campagna sul consumo consapevole del tonno realizzata da Federconsumatori Sicilia insieme al team di ricerca della Professoressa Daniela Mainenti della Fondazione Ymca Italia.

"Sono molto contento dell'apertura di questo nuovo sportello - commenta Alfio La Rosa - perché aumenta le possibilità di contatto tra i cittadini-consumatori e i nostri esperti. Un contatto che gli utenti cercano, come dimostrano anche i risultati del recente progetto regionale Sportello dell'Energia, che ha visto la partecipazione di migliaia di cittadini nonostante si sia svolto in piena pandemia".

A Marsala, come in tutti gli altri sportelli della nostra Regione, Federconsumatori darà informazioni e assistenza agli utenti su tutti i temi principali del consumo: dall'energia alla telefonia, passando per il rapporto con la Pubblica Amministrazione e la sanità.

Di seguito l'elenco aggiornato di tutti gli sportelli di Federconsumatori Sicilia in provincia di Trapani:

TRAPANI - Responsabile Noemi Stabile - Orario: mercoledì 17 - 19

ALCAMO - Referente Alessandro Contento e paolo Viscò - Orario: mercoledì 17 - 19

CALATAFIMI SEGESTA - Responsabile Lampasona Giusi – Orario: lunedì 16 - 18

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Referenti Simona Giacalone e Noemi Stabile - Orario: mercoledì 17 - 19

CASTELVETRANO - Responsabile Tiziana Maria Favoroso - Orario: martedì 16 - 18

MARSALA - Responsabili Alessandro Contento e Paolo Viscò - Orario: venerdì 16 - 18

PARTANNA - Responsabile Tiziana Maria Favoroso - Orario: mercoledì (secondo e quarto del mese) 18 - 20