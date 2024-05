 Costo carta igienica, +44 per cento in tre anni. In Sicilia la più economica

27/05/2024 20:00:00

Uno dei beni di prima necessità più utilizzati, la carta igienica, ha subito un sensibile aumento di prezzo in Italia negli ultimi tre anni. Secondo il Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc), i prezzi al dettaglio sono saliti in media del 44%, passando da 1,74 euro a 2,51 euro per una confezione da 4 rotoli.

Aumenti record nelle città del Nord - Bolzano si posiziona in cima alla classifica delle città italiane con i prezzi più alti, dove una confezione da 4 rotoli arriva a costare 3,40 euro. Seguono Grosseto (3,15 euro), Udine (3,06 euro) e Trento (3,03 euro). Queste città hanno visto alcuni dei rincari più pesanti: a Grosseto e Ferrara i prezzi sono aumentati di oltre l'89%, mentre a Bolzano, Udine e Livorno l'aumento è stato dell'85%.

Sicilia e Sud Italia: aumenti contenuti - Sul versante opposto, Siracusa emerge come la provincia più economica per l'acquisto di carta igienica, con un prezzo medio di 1,77 euro per una confezione da 4 rotoli. Anche Bari (1,81 euro) e Mantova (1,87 euro) mantengono prezzi relativamente bassi. Tra le province dove l'aumento dei prezzi è stato meno marcato ci sono Messina (+14,5%), Bari (+15,3%) e Vercelli (+17,3%).

Le cause dei rincari - Furio Truzzi, presidente del comitato scientifico Crc, spiega che diversi fattori hanno contribuito ai rincari. La crisi delle materie prime, aggravata dalla guerra in Ucraina, ha ridotto le importazioni di legno dalla Russia, essenziale per produrre la cellulosa necessaria per la carta igienica. Inoltre, i costi di produzione sono aumentati a causa del caro-energia. Questo ha portato a un rialzo delle quotazioni internazionali della fibra corta del 68% rispetto ai livelli pre-rincari.

Mercato da 1,2 miliardi di euro - Il mercato della carta igienica in Italia vale circa 1,2 miliardi di euro all’anno. Durante la pandemia, la carta igienica fu uno dei primi prodotti a sparire dagli scaffali dei supermercati, con i cittadini che ne acquistavano ingenti scorte.