Trapani fanalino di coda in Sicilia per prestiti richiesti: l'importo medio è 9.920 euro

04/12/2025 12:00:00

Trapani fanalino di coda in Sicilia per l’importo dei prestiti richiesti: solo 9.920 euro la media nel 2025



La provincia di Trapani è l’area siciliana dove, nei primi dieci mesi del 2025, sono stati richiesti gli importi medi più bassi per i prestiti personali: appena 9.920 euro, molto al di sotto della media regionale e ultimi nella graduatoria isolana. Un dato che fotografa un territorio dove le famiglie chiedono finanziamenti più contenuti, spesso per far fronte a esigenze immediate e non per grandi progetti di spesa. Parallelamente, però, cresce il numero di trapanesi che si rivolge al credito al consumo per ottenere liquidità o per consolidare debiti preesistenti, segno di una pressione economica sempre più evidente.

Sicilia: cresce il ricorso al credito al consumo

Secondo l’osservatorio di Facile.it e Prestiti.it, nei primi dieci mesi dell’anno i siciliani che hanno chiesto un prestito personale hanno cercato di ottenere in media 10.651 euro, circa il 2% in più rispetto alla media nazionale, da restituire in 64 mesi, ossia poco più di cinque anni. La rata mensile media sostenuta è di 196 euro.

Per cosa chiedono un prestito i siciliani

Guardando alle domande con finalità dichiarata, la principale motivazione è la richiesta di liquidità (31%). Seguono:

consolidamento debiti (19%)

(19%) acquisto di auto usate (16%)

(16%) ristrutturazioni domestiche (15%)

(15%) arredamento (4%)

(4%) spese mediche (3%)

Gli esperti ricordano che indicare la finalità può essere vantaggioso: alcune società offrono tassi più bassi a seconda dell’utilizzo. Importante anche confrontare più offerte prima di scegliere.

Le altre province: Enna in testa, Trapani ultima

A livello territoriale, l’importo medio più alto è stato registrato a Enna (11.504 euro, +8% sulla media regionale). Seguono: Agrigento: 11.190 euro - Messina: 11.127 euro - Siracusa: 11.115 euro - Caltanissetta: 10.857 euro. Sotto la media regionale si collocano Catania (10.622 euro) e Palermo (10.478 euro). Chiudono la classifica Trapani (9.920 euro) e Ragusa (9.652 euro).

Chi chiede un prestito in Sicilia

Il profilo del richiedente tipo vede un’età media di 44 anni.

Il 77% delle domande è presentato da uomini, che richiedono anche importi più elevati: 10.963 euro rispetto ai valori più bassi delle donne. Un divario spiegato anche dai redditi dichiarati: 2.154 euro mensili per gli uomini contro 1.784 euro per le donne.

Un quadro che, nel complesso, racconta una Sicilia che ricorre sempre più al credito al consumo, con Trapani che si distingue per prudenza negli importi ma per un crescente bisogno di liquidità.



