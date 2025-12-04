Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia
04/12/2025 06:00:00

Porto di Trapani, Safina: “Dragaggi fermi”. E tutti ora attendono la commissaria Tardino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/porto-di-trapani-safina-dragaggi-fermi-e-tutti-ora-attendono-la-commissaria-tardino-450.jpg

Il nome che aleggia da settimane attorno al porto di Trapani è quello della commissaria straordinaria Annalisa Tardino, già eurodeputata della Lega e oggi alla guida dell’Autorità di Sistema Portuale dopo la gestione di Pasqualino Monti. Una figura centrale, perché da lei dipendono atti, cronoprogrammi e decisioni che riguardano dragaggi, banchine, fondali e l’intero futuro dello scalo. Ed è proprio sulla sua presenza o assenza che si concentra l’allarme lanciato dal deputato regionale del PD Dario Safina, che parla di lavori fermi, indirizzi mancati e un porto lasciato a metà. L’infrastruttura attende da anni il completamento dei dragaggi e della riqualificazione del waterfront, opere considerate essenziali per dare competitività allo scalo e continuità agli investimenti già avviati dagli operatori privati. Safina denuncia che oggi il rischio più concreto è l’immobilismo, perché i fondali restano a 8 metri e senza un pescaggio adeguato i traffici si riducono, le imprese frenano e l’intera filiera logistica si indebolisce. “Non vorrei – afferma Safina – che, alla luce delle tensioni nella maggioranza di centrodestra, la commissaria Tardino evitasse di assumere posizioni lasciando il porto nell’oblio”. In IV Commissione all’ARS l’audizione richiesta proprio per chiarire lo stato dei lavori non è stata ancora calendarizzata, e la sensazione diffusa è che i tempi si stiano allungando mentre il territorio attende risposte. Safina però indica un passaggio immediato: il Consiglio comunale aperto convocato per il 5 dicembre alle 16.30 a Palazzo Cavarretta, un appuntamento considerato decisivo non solo per fare chiarezza ma anche per verificare se la Tardino si presenterà o meno. “Non partecipare – avverte Safina – sarebbe un atto gravemente irrispettoso nei confronti della città”. Il consiglio arriva dopo settimane di tensioni politiche: a ottobre l’opposizione aveva chiesto una seduta aperta, ma il presidente del Consiglio Alberto Mazzeo l’aveva bloccata ponendo una condizione esplicita, la presenza della commissaria straordinaria. La calendarizzazione è arrivata solo dopo l’appello di Sicindustria Trapani e la richiesta di confronto avanzata da Gaspare Panfalone, CEO della Riccardo Sanges & C. e delegato provinciale di ASAMAR Sicilia, insieme all’Associazione degli Agenti Marittimi Raccomandatari. All’incontro sono stati invitati i deputati regionali del territorio, la commissaria Tardino, i rappresentanti del settore marittimo e della pesca, Sicindustria, Confindustria, Federagenti e le sigle sindacali CGIL, CISL e UIL, in un confronto che dovrà affrontare senza filtri il rischio che il porto di Trapani stia perdendo terreno mentre ZES, transizione energetica e nuovi investimenti potrebbero rilanciarlo. Le parole di Safina si intrecciano con il timore sempre più diffuso che questa infrastruttura, centrale per economia e lavoro, stia vivendo una fase di stallo proprio nel momento in cui avrebbe tutte le condizioni per crescere. Il nodo resta lo stesso e ruota attorno a una domanda che nel dibattito cittadino è già diventata un ritornello: la commissaria Tardino si presenterà davvero o il porto resterà senza una guida visibile proprio nel suo passaggio più delicato?









Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola

Native | 02/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-12-2025/1764576030-0-come-funziona-la-personalizzazione-delle-magliette-online.jpg

Come funziona la personalizzazione delle magliette online

Native | 29/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764317480-0-apre-a-trapani-il-terzo-punto-vendita-superconveniente.jpg

Apre a Trapani il terzo punto vendita SuperConveniente