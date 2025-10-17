Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia
17/10/2025 19:52:00

Porto di Trapani, lavori fermi: Panfalone chiede Consiglio aperto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-10-2025/porto-di-trapani-lavori-fermi-panfalone-chiede-consiglio-aperto-450.jpg

Il porto di Trapani torna a far discutere. I lavori di dragaggio, quelli che dovrebbero rendere i fondali più profondi per accogliere navi di grandi dimensioni, sono fermi da mesi, e lo scalo rischia di perdere terreno rispetto agli altri porti siciliani.

A riportare la questione in primo piano è Gaspare Panfalone, delegato provinciale di ASAMAR Sicilia, che ha chiesto la convocazione urgente di un Consiglio comunale straordinario e aperto. Non un incontro tecnico, ma un dibattito pubblico con istituzioni, operatori, cittadini e associazioni. «Il porto non è un affare per pochi – sottolinea – ma riguarda l’intera città, la sua economia e il suo futuro».

La presa di posizione arriva pochi giorni dopo la lettera del sindaco Giacomo Tranchida alla nuova commissaria dell’Autorità Portuale, Annalisa Tardino. In quella missiva il sindaco proponeva un incontro operativo con gli operatori per verificare i cantieri e pianificare i prossimi interventi, sottolineando la volontà di «proseguire la sinergia avviata con Pasqualino Monti».

Dunque due approcci diversi: Tranchida spinge per un tavolo tecnico, Panfalone invoca trasparenza e partecipazione attraverso un Consiglio comunale aperto. Sullo sfondo, il problema resta sempre lo stesso: i fondali a otto metri di pescaggio, troppo poco per accogliere navi moderne, con conseguenze dirette sul traffico commerciale e crocieristico.

A complicare la situazione c’è anche l’inchiesta “Dirty Mud” condotta dalla Procura di Agrigento, che ha acceso i riflettori sulle modalità di gestione dei fanghi di dragaggio del porto trapanese. L’indagine ha ipotizzato irregolarità nello smaltimento, portando al sequestro di un impianto a Porto Empedocle. Una vicenda che pesa sull’immagine del progetto e contribuisce a rallentare le opere.
 









Native | 17/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760624200-0-a-trapani-apre-il-nuovo-showroom-audi-prima-scelta-plus-meridiano.jpg

A Trapani apre il nuovo showroom Audi Prima Scelta :plus Meridiano

Native | 16/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760600452-0-gran-cuvee-rose-noir-e-pasta-alla-paolina-un-brindisi-alla-sicilia-piu-vera.jpg

Gran Cuvée Rosé Noir e Pasta alla Paolina: un brindisi alla...

Native | 14/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2025/1760367840-0-autoservizi-salemi-rinnova-la-flotta-quattro-nuovi-bus-euro-6-sulle-linee-regionali.jpg

Autoservizi Salemi rinnova la flotta: quattro nuovi bus Euro 6 sulle linee...