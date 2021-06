Covid in Sicilia. Nessun decesso, 84 positivi. Il bollettino

28/06/2021 19:45:00

Sono 84 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia su 12.289 tamponi processati e l'indice di positività scende allo 0,6% (ieri era 2,5%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Ieri erano stati 111 i nuovi casi su 4.520 tamponi processati. Numeri migliori, dunque, quelli della giornata di oggi dove non si registrano decessi. Salgono, però, i ricoveri sia quelli ordinari che in terapia intensiva (+1).

Attualmente ci sono 4.352 positivi di cui 171 ricoverati in ospedale (ordinari), 24 in terapia intensiva e 4.157 in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti a 221.138, mentre i decessi a 5.965. Da inizio pandemia sono state 231.455 le persone contagiate dal Covid in Sicilia.

Questo il report dei nuovi positivi nelle province: 1 Agrigento, 11 Caltanissetta, 27 Catania, 15 Enna, 4 Messina, 2 Palermo, 13 Ragusa, 2 Siracusa, 9 Trapani.