Marino, il consigliere di Mazara preso in giro da tutti. Il video 

Continua a fare parlare di se Pietro Marino, il consigliere comunale di Mazara del Vallo che è stato protagonista di uno show in aula, sui "comunisti che mangiano bambini" e altre perle.

Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi su Tp24, abbiamo anche pubblicato il video dell'intervento di Marino, che in poco tempo è diventato virare.

Marino ci ha anche concesso un'intervista "riparatrice" (anche se, a suo dire, a ritrattare doveva essere la stampa ...).

Uno come Marino fa gola a tanti, ed è per questo che è stato protagonista di diverse trasmissioni radiofoniche, tra cui la Zanzara su Radio24.

Pietro Marino è consigliere comunale di centrodestra a Mazara del Vallo (Trapani), eletto nella lista Futuristi e attualmente a capo del gruppo VIA (Valori Impegno Azione).

In occasione di una seduta del consiglio comunale, il politico è intervenuto contro una petizione locale, lanciata da alcuni consiglieri di maggioranza e finalizzata a togliere l’intestazione di due strade al leader del Msi, Giorgio Almirante, e a Giuseppe Arena, segretario politico dello stesso partito.

Nel suo empito retorico anti-comunista, Marino ha puntato il dito contro un misterioso “zarrismo” e il dittatore della Corea del Nord “Cin Cin Pin” che fucilerebbe “chi alza il braccio sbagliato”, per poi concludere il suo discorso con l’avvertimento: “Vi spazzeremo".

Intervistato da Giuseppe Cruciani nella trasmissione “La Zanzara” (Radio24), il politico 51enne si difende: “I comunisti che mangiano i bambini? Ma figuriamoci, l’ho detto così, a livello ironico e scherzoso. Non si può però accettare che un’amministrazione venga eletta e debba combattere per eliminare la storia. Io sono contro tutte le dittature di estrema destra e di estrema sinistra. Però ci sono esempi di comunisti, vediamo la Cina, la Corea del Nord e la Russia di prima, che hanno fatto peggio dei fascisti. Io non mi tiro indietro, sono per la mia libertà perché devo portare avanti le mie idee – continua – Vogliono togliere le vie intestate al grande Giorgio Almirante e all’avvocato Giuseppe Arena, che era una bravissima persona, anzi di più. Dicono che bisogna combattere il fascismo, ma questi non hanno ucciso nessuno. Ricordo che Mussolini ha lasciato in tutta Italia le grandi scuole, Comuni che sono ancora sani, la pensione. Tante sono le opere che sono state fatte da Mussolini. È chiaro che non mi piace la dittatura, perché io sono un uomo libero. Però cose buone le ha fatte, bisogna rispettare Mussolini. E allora buttiamo tutto quello che ha fatto di buono?”.

Le argomentazioni di Marino non convincono David Parenzo, che osserva: “Dico una cosa a questo sgrammaticato signore: Mazara del Vallo è una città meravigliosa che adoro, ma purtroppo è funestata dalla sua presenza. Nel suo intervento al consiglio comunale in pochi minuti ha violentato la lingua italiana e la storia. Ha detto che i comunisti mangiano i bambini. Lei è pazzo, altro che battuta. Posso dirle una cosa dal profondo del cuore? Lei è la vergogna di Pirandello, lei è la vergogna di Sciascia, lei è la vergogna delle più grandi intelligenze siciliane”.

