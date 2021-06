Concerto di Francesco De Gregori a Marsala il 31 Agosto. Costa al Comune 21.000 euro

29/06/2021 16:21:00

Francesco De Gregori sarà a Marsala per un concerto in Piazza della Vittoria, dove verranno sistemate 1100 sedie, il prossimo 31 Agosto. E' questo l'evento di punta del calendario estivo a Marsala, che l'amministrazione Grillo sta programmando con molto ritardo e con diverse polemiche per le proteste degli artisti sul bando per poter proporre spettacoli ed eventi (ne abbiamo parlato qui). Nel frattempo, con la zona bianca, sono "esplosi" anche i live dappertutto, e tutti i Comuni, piccoli e grandi, hanno annunciato concerti importanti. Mancava solo Marsala, ma la Giunta ha definito la compartecipazione con l'agenzia Punto e a capo del concerto di De Gregori, che costerà alle casse comunali 21.000 euro, più tutta la logistica (palco, service, eccetera). Ovviamente il concerto non sarà gratuito, ma ancora non sono stati resi noti i costi dei biglietti. E' la quarta data di De Gregori in Sicilia questa estate.

Circa il resto del programma, si sa poco. Il Sindaco Grillo dice che sono arrivate ben trenta proposte per il bando estivo. L'assessore Antonella Coppola sta invece lavorando per una rassegna della media e piccola editoria il cui titolo è "Il mare il colore dei libri" secondo l'ufficio stampa del Comune (probabilmente c'è un IL di troppo...) dal 4 al 6 Agosto. Torna, infine, a Luglio, il cinema a San Pietro.