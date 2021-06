"Dunni Persi Li Scarpi Lu Signuri", il brano rap di Antonio Truglio

30/06/2021 09:10:00

"Dunni Persi Li Scarpi Lu Signuri", è il titolo del brano del cantante rap Antonio Truglio. Un testo che parla di discriminazione e appartenenza territoriale.

Nel videoclip con Truglio c'é anche il Signor Fans, noto personaggio pubblico mazarese.

Il video su Youtube ha realizzato 70 mila visualizzazioni mentre in un'altra produzione video, dove è presente Chris Clun, il giovane comico palermitano, ha realizzato 1 milione di stream.

Qui sotto il video della canzone "Dunni persi Li Scarpi Lu Signuri":

“Questo progetto interculturale, – come dichiarato dall’artista alla nostra redazione – rappresenta la cultura mazarese, intrecciata dalle migliaia storie di cittadini di ogni nazionalità. Il titolo della canzone – aggiunge- rappresenta proprio la provenienza di ogni cittadino, che nonostante le differenti origini, si ritrovano ad essere tutti “sulla stessa barca”.

“Questo singolo non si rispecchia in un genere ben definito, ma si tratta di un vero e proprio canto popolare. – aggiunge Tony T- il testo come l’hip hop in tutte le sue sfaccettature, spesso può sembrare volgare o antipopolare, ma al contrario è un esempio di denuncia sociale ma soprattutto simbolo di unione e di senso di comunità.”

"Non sono un trapper non seguo la moda faccio musica popolare per tutti la mia missione e divulgare i miei pensieri a più gente possibile amo Mazara e la Sicilia ho un senso d ' appartenenza forte ovunque vado la porto con me progetti per il futuro non posso dire tanto ma posso dirvi che ne sentirete delle belle fantastico che dopo mesi ancora ne parlano questa canzone è entrata nel cuore a tutti siciliani e non".