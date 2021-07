Erice, dal 4 luglio al via il cartellone delle manifestazioni estive

01/07/2021 14:00:00

Ad Erice è stato approvato il programma provvisorio “Ericeventi D’Estate 2021”. Il calendario è articolato e diversificato e conterrà una serie di concerti, spettacoli, manifestazioni di elevato livello artistico e culturale, con la partecipazione di concertisti e personalità di fama internazionale che animeranno il territorio di Erice e, in particolare, il centro storico. Quattro mesi di eventi dal 4 luglio al 4 novembre.

«Erice vuole ripartire col piede giusto – commenta la sindaca Daniela Toscano -. Questa rassegna rappresenta un pezzo di una strategia complessiva di promozione turistica e d’immagine del territorio, oltre che di rilancio della nostra economia locale che tanto ha sofferto la crisi dovuta all’emergenza. Abbiamo deciso di rendere protagonista proprio il territorio con le sue eccellenze, soprattutto quelle artistico-culturali, puntando soprattutto sulle nostre eccellenze pur non sottovalutando eventi di richiamo internazionale com’è, ad esempio, la mostra “De Chirico e Ventrone. La vittoria della pittura”. Il calendario degli eventi che è frutto del lavoro dei nostri uffici è pensato per tutte le fasce d’età e siamo certi che la sinergia con le varie associazioni ed enti potrà dare l’importante impulso che tutti noi ci auguriamo. Il calendario è provvisorio e ci saranno altre novità tra cui un’esibizione degli Ottoni Animati».

«Il ritorno alla normalità passa anche dalla pianificazione di un calendario di eventi diffuso, omogeneo e ragionato – aggiunge l’assessora Rossella Cosentino -. Dopo la paralisi delle attività turistiche e culturali già a giugno abbiamo voluto dare un messaggio con l’apertura dei servizi rivolti al turista come il punto di informazione e assistenza turistica, quella dei siti culturali, la riapertura dell’enoteca comunale, la mostra di De Chirico e Ventrone e altre varie iniziative già svolte. Sono queste le premesse di un’estate ricca di appuntamenti di varia natura ed ampio respiro che metterà in rete la grande vitalità di Erice con tutto ciò che sa esprimere, soprattutto in termini culturali ed artistici. La cultura, comunque, non è fatta solo di monumenti, ma anche e soprattutto di persone che lavorano per diffonderla ed il messaggio che vogliamo dare al territorio ed al mondo è che Erice c’è ed ha voglia di ripartire: noi sentiamo il peso ed il dovere di doverlo fare. Ai turisti dico di venire ad Erice. Ai nostri concittadini dico invece di essere turisti della nostra meravigliosa città».

Il programma potrà subire variazioni anche in attesa dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2021.

domenica 4 luglio

Cortile Palazzo Sales

Amici della Musica – ore 21.00

domenica 11 luglio

Cortile Palazzo Sales

Amici della Musica – ore 21.00

14/15 luglio

Wigner

concerto per clavicembalo

Venerdì 23 luglio

Chiostro di San Francesco – ore 18.00

“De Chirico e Ventrone. La vittoria della pittura”

Lectio magistralis di Vittorio Sgarbi

Domenica 25 luglio

Campi da tennis – ore 21.00

Spettacolo musicale

SORELLE - Mia&Loredana*

Martedì 3 agosto

Cortile Palazzo Sales - ore 18.00

Presentazione del volume "La casa di Shara Band Ong" di Mariza D’Anna

domenica 8 agosto

Cortile Palazzo Sales

Amici della Musica – ore 21.00

Mercoledì 11 agosto

Campi da tennis – ore 21.00

Mauro Carpi Quintet

12-16-17-18 agosto

Centro Storico

Teatro Atlante

Spettacoli itineranti per bambini

Venerdì 13 agosto

Cortile Palazzo Sales - ore 18.00

conferenza di Luigi Giannitrapani dal titolo “Viaggio nell’Isola che non c’è - Una rilettura di La Tempesta di William Shakespeare”

Giovedì 19 agosto

Cortile Palazzo Sales

Conferenza “Mihi notarii cognitus””

Rotary club Trapani Erice

Venerdì 20 agosto

Biblioteca civica – ore 18.00

presentazione del nuovo libro di poesie di Stefania La Via, a cura di Angela Grammatico

Sabato 21 agosto

Cortile Palazzo Sales

Conferenza “Effetti da Covis-19”

Rotary club Trapani Erice

Domenica 22 agosto

Cortile Palazzo Sales

Presentazione del Libro: “La tigre di Noto” di Simona Lo Iacono

Salvare Erice

Lunedì 23

agosto

Cortile Palazzo Sales

presentazione del volume “Il Polo Museale A. Cordici. Il racconto di una antica città” di Salvatore Denaro

24 o 25 agosto

Atrio chiesa S. Giovanni – ore 21.00

Quintetto d’archi

Conservatorio S. Cecilia

Venerdì 27 agosto

Amici della Musica – ore 21.00

Sabato 28 agosto

Cortile Palazzo Sales – L’In-Canto delle Sirene – con Noemi Genovese, Luigi Giannitrapani, due lettori giovani, e accompagnamento di chitarra o altro strumento.

Domenica 29 agosto

Premio Letterario Città di Erice 2021 con due manifestazioni

ore 11.00 Biblioteca civica, Incontro dello scrittore vincitore con un gruppo di giovani liceali

alle 18.00 Sagrato chiesa San Giovanni – cerimonia di consegna del Premio.

lunedì 30 agosto

Amici della Musica

Musica antica

San Martino – ore 21.00

mercoledì 1 settembre

Amici della Musica

Musica antica

San Martino – ore 21.00

venerdì 3 settembre

Amici della Musica

Musica antica

San Martino – ore 21.00

sabato 4 settembre

Amici della Musica

Musica antica

San Martino – ore 21.00

giovedì 9 settembre

Campi da tennis – ore 17,30

orchestra giovanile della provincia di Trapani “Sheherazade”

dal 10 al 12 settembre

Street Art

dal 25 al 27 settembre

Festa Federicina

Primi tre fine settimana di ottobre

Festival “LE VIE DEI TESORI”

Polo Museale “A. Cordici” e San Francesco-Wigner

“De Chirico e Ventrone. la vittoria della pittura”

a cura di Vittorio Sgarbi e Victoria Noel-Johnson

Settembre/Ottobre

Giornate FAI d’Autunno

Sala delle mostre temporanee

Luglio/Agosto/Settembre in settimane da definire

Patrizia Galia

Vita Catalano

Marino Filippo e Marceca Giuseppa

Vito Di Vittorio

Torretta Pepoli

31 luglio - 14 agosto

Mostra

“Skylight” di Massimiliano Errera