"Alice canta Battiato", tre tappe in Sicilia. Il 5 settembre a Partanna

01/07/2021 22:00:00

“Alice canta Battiato”, è il nome del tour omaggio della cantante al compianto Franco Battiato. La cantautrice farà tappa anche in provincia di Trapani, a Partanna, al teatro provinciale "Lucio Dalla" il 5 settembre.

Sono tre in tutto le date siciliane del tour: giovedì 2 settembre – ore 21.30 all’Arena Villa Dante di Messina, venerdì 3 settembre ore 21.30 al Teatro Greco di Siracusa e come detto, domenica 5 settembre, ore 21.30, al Teatro Provinciale “Lucio Dalla” di Partanna.

Carla Bissi, in arte Alice è una delle cantautrici italiane più amate. Con la sua canzone “Per Elisa”, scritta insieme a Franco Battiato e al violinista compositore Giusto Pio, trionfò al Festival di Sanremo nel 1981.

Il tour, omaggio al grande artista siciliano scomparso da poco, vedrà Alice accompagnata dal maestro Carlo Guaitoli, pianista e direttore d'orchestra e per anni collaboratore di Battiato. I biglietti per il concerto di Partanna saranno disponibili in prevendita da venerdì 2 luglio ore 18.00 su: www.ciaotickets.com e www.ticketone.it