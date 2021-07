Coronavirus Sicilia, bollettino 2 luglio 2021: 115 i nuovi positivi

02/07/2021 18:00:00

Sono 115 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 13.481 tamponi processati, con una incidenza che scende allo 0,8%. La Regione oggi scende al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime di oggi sono 5 e portano il totale dei morti resta 5.979. Il numero degli attuali positivi è di 3.725 con una diminuzione di 160 casi. I guariti sono 270.

Negli ospedali i ricoverati sono 173, 4 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 19, uno in più rispetto al bollettino precedente.

I nuovi casi distribuiti fra le province mostrano in testa Ragusa 31, Trapani 24, Catania 22, Caltanissetta 15, Palermo 10, Enna 5, Agrigento 4, Siracusa e Messina 2.