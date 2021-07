Il coronavirus in Sicilia: vaccini anche nei ristoranti. Il punto sulla variante Delta

04/07/2021 06:00:00

Da oggi, domenica 4 luglio, a martedì 6 luglio, la Regione Siciliana rilancia gli Open Days. Tutta la popolazione, dai 12 anni compiuti in su, potrà vaccinarsi senza prenotazione in tutti i punti vaccinali delle province siciliane, con i sieri Pfizer e Moderna.

L’obiettivo è immunizzare quanti più cittadini possibile, in funzione anche delle varianti virali rilevate anche in Sicilia. Una iniziativa dell’assessorato alla Salute della Regione Siciliana che fa il paio con le altre iniziative intraprese nell'Isola per aumentare il numero dei vaccinati.



Lidi e spiagge

Dalla prossima settimana sarà possibile vaccinarsi davanti al mare nella spiaggia palermitana di Mondello ma analoghe iniziative partiranno contemporaneamente in tutte le località di villeggiatura della Sicilia.

Ristoranti e supermercati

La campagna vaccinale in Sicilia deve subire un'accelerazione e nascono nuove iniziative per cercare di somministrare le dosi a più persone. Con il progetto #NoVacciniNo[Ri]parti frutto di un protocollo d'intesa siglato ieri tra Confcommercio Palermo e la struttura commissariale per l’emergenza Coronavirus della Città metropolitana di Palermo, si dà il via alla vaccinazione anche nei supermercati, nei ristoranti e vengono attivate corsie speciali alla Fiera del Mediterraneo per i dipendenti delle aziende che vogliono immunizzarsi dal Covid in orario di lavoro o a qualsiasi orario del giorno e della notte.

La variante Delta, ex indiana, continua a diffondersi in Europa e in Italia. Dall'ultimo rilevamento dell'Iss, la mutazione del Covid che più preoccupa è già presente al 22% ed è stata riscontrata in 16 regioni, tra cui la Sicilia. Ci sono però marcate differenze a seconda dei territori: si va dal 70% di prevalenza in Friuli al 2,9% proprio della Sicilia.

Ieri, 3 Luglio, in Sicilia nessun morto, 184 guariti e 134 nuovi casi positivi al Coronavirus su 8.832 persone sottoposte a tampone.

Il numero dei casi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 232.082 persone su 1.870.528 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 12,4%. In Sicilia sono state sottoposte a tampone 8 persone per ogni positivo.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Sicilia è di:

232.082 casi totali

5.979 morti

222.428 guariti

3.675 attualmente positivi

145 (-9) ricoverati in ospedale (3,94%)

17 (-2) ricoverati in terapia intensiva (0,46%)

3.513 (-39) in isolamento domiciliare (95,59%)