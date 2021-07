Il vaccino monodose Johnson e Johnson efficace contro la variante delta

04/07/2021 00:13:00

Variante Delta, il vaccino Johnson & Johnson protegge. A dirlo è la stessa azienda americana produttrice, spiegando che sviluppa "un'attività anticorpale neutralizzante contro la variante Delta" del coronavirus Sars-CoV-2, "a un livello ancora più alto di quello recentemente osservato per la variante Beta in Sudafrica, dove è stata dimostrata un'elevata efficacia contro le forme gravi/critiche della malattia".

Le informazioni sono state diffuse dalla J&J, annunciando i dati di una pre-pubblicazione presentata oggi dall'azienda Usa alla piattaforma pre-print 'bioRxiv', relativa a "una nuova analisi di campioni di sangue ottenuti da un sottoinsieme di partecipanti (8) allo studio Ensemble di fase 3".

“I dati attuali per gli otto mesi studiati finora mostrano che il vaccino” genera “una forte risposta anticorpale neutralizzante che non diminuisce; piuttosto, osserviamo un miglioramento nel tempo. Inoltre, osserviamo una risposta immunitaria cellulare persistente e particolarmente robusta e duratura”, ha detto Mathai Mammen, responsabile globale ricerca e sviluppo.

Il 25 giugno l’Agenzia Ue per il farmaco (Ema) ha dato il via libera alla produzione di Janssen nel sito di Anagni, gestito dalla Catalent. Il sito si occuperà della produzione del prodotto finito, precisa Ema. La decisione è operativa da subito. In Italia il vaccino Janssen, come AstraZeneca, è raccomandato per gli over 60.