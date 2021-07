Vaccini anti-Covid, 285mila siciliani hanno "dimenticato" di fare la seconda dose

05/07/2021 11:00:00

285mila siciliani o si sono dimenticati o hanno deciso di non fare la seconda dose del vaccino. Sono questi i dati ufficiali che dicono quanti over 60 non hanno fatto ancora la dose di richiamo. In particolare sono due le fasce di età interessate, gli ultraottantenni sono 24.025 mentre nella fascia tra 70 e 79 sono 89.464.

Questo gruppo di siciliani è tra quelli che avrebbe dovuto fare Astrazeneca o Johnson e i dubbi sorti dalle diverse e contrastanti indicazioni hanno condizionato proprio la decisione di non fare la seconda dose.

Tra le categorie che non hanno fiducia nei vaccini virali c'è quella degli insegnanti e del personale scolastico. Sono 140mila e di questi il 49,9%, 69mila non hanno ancora ricevuto la seconda dose.

E in Sicilia c'è il più alto numero di non vaccinati dai 50 anni in su. In totale sono 586.073 i siciliani che non hanno fatto nessuna dose. Di questi 262mila e cioè il 35,7% nella fascia tra 50 e 59 anni, 167mila nella fascia 60-69 anni (27,4%), 98mila e cioè il 21,3% tra 70-79 anni, 47mila tra 80-89 anni corrisponde al 18% e gli over 90 non vaccinati siciliani sono 10mila e sono il 18%.