Favignana, controlli a tappeto della polizia municipale

06/07/2021 16:15:00



Controlli a tappeto, a Favignana, degli agenti della polizia municipale, guidati dal comandante Biagio De Lio, impegnati su più fronti per prevenire e reprimere episodi illeciti. E il bilancio è più che soddisfacente in ogni settore che è stato passato al setaccio.

I controlli sulle attività di somministrazione d'asporto sono culminate in tre contravvenzioni. Una per un importo di 5 mila euro. Sette gli esercizi monitorati. Con l'ausilio del personale dell'Asp, i vigili urbani hanno anche controllato 9 ristoratori. Un locale del centro storico è stato chiuso per una serie di irregolarità riscontrate. Le multe, in materia di attività di somministrazione, sono state otto. Sempre con il supporto dell'Asp i controlli nei ristoranti sono stati eseguiti anche per accertare se i fumi provocati dai camini delle cucine risultavano nocivi per la salute pubblica. In questa direzione si attendono ancora i risultati. Particolare attenzione è stata posta anche nei confronti dei noleggiatori. Ad oggi sono 16 le attività controllate e sono state elevate, complessivamente, otto contravvenzioni .

A breve i noleggiatori in regola saranno dotati di bollino rilasciato dal comando della polizia municipale. Per quanto riguarda, invece, i controlli sul rispetto delle norme del Codice della strada, nell'arco di due mesi, i “caschi bianchi” hanno elevato 70 multe. In particolare per soste non autorizzate. Sul fronte del suolo pubblico occupato abusivamente, sono state elevate 16 multe. “Sul fronte randagismo – dice il capo dei vigili - , invece, è stata stipulata una specifica convenzione con l' Asp di Trapani per la microchippatura e sterilizzazione degli animali comunali”. Ciò a testimonianza di un impegno a “360 gradi” della polizia locale.

“A breve – aggiunge Gino De Lio - verrà stipulata altra convenzione con un veterinario dell' isola di Favignana che, a seguito di avviso pubblico diramato mesi fa, garantirà la sua pronta reperibilità per fronteggiare gli interventi per animali feriti o che necessitano di altre cure”.

Il veterinario, peraltro, sta già procedendo anche alla microchippatura per evitare che gli isolani si rechino fino a Trapani per adempiere a tale obbligo di legge. Sempre in materia animali , nelle isole Egadi, è stata emanata un' Ordinanza sindacale per dare la possibilità, fino al prossimo 30 giugno, di poter microchippare i cani padronali per non incorrere nelle sanzioni amministrative previste. Finora sono stati tre i soggetti segnalati alla l Prefettura per omessa custodia e mal governo di animali. In tema di attività di repressione, ancora, numerose sono le persone deferite o comunque segnalati all' autorità giudiziaria per reati in materia di edilizia. Altri 3 soggetti, invece, sono stati deferiti all 'autorità giudiziaria: due per occupazione abusiva di immobili comunali ed altro ancora per i reati di rifiuto di declinare le proprie generalità, resistenza a pubblico ufficiale e minaccia.

“È stata, inoltre incrementata - puntualizza Biagio De Lio - la segnaletica per contrastare l' uso indiscriminato di velocipedi nel centro storico con ulteriore cartellonistica per infrenare tale fenomeno che se non rispettato sarà ulteriormente attenzionato con sanzioni per inosservanza al Codice della Strada”. Anche quest'anno Favignana ha fatto richiesta al Ministero dei Trasporti, per ridurre e regolamentare l' affluenza veicolare da parte dei turisti che raggiungono le Egadi nei mesi estivi per scongiurare incidenti stradali e salvaguardia l'incolumità pubblica. Novità per quanto riguarda i pass da rilasciare ai residenti. “Abbiamo provveduto – dichiara il comandante della Municipale - ad eliminare la fotocopia della carta di circolazione da porre visivamente sul cruscotto delle auto, prima prevista, poiché ritenuta lesiva alla privacy. Sono stati, invece, realizzati dei Pass "ad hoc" rilasciati su semplice auto-dichiarazione dei richiedenti con riserva di verifica”.