I fatti del 18 Maggio 2024: Allegri cacciato, preso Fleximan, Giorgietti contro i banchieri

18/05/2024 07:25:00

E' il 18 Maggio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• La Juventus ha infine cacciato Massimiliano Allegri. Sarà sostituito da Paolo Montero, allenatore dell’under 19 bianconera, in panchina nelle ultime due gare di campionato. Per la prossima stagione si punta su Thiago Motta

• Fleximan è stato individuato dai carabinieri. È un metalmeccanico di 42 anni, vicino all’estrema destra. I militari gli attribuiscono almeno cinque colpi. La Procura lo ha messo sotto inchiesta con l’accusa di danneggiamento aggravato a beni esposti per necessità o consuetudine alla pubblica fede e per interruzione di pubblico servizio

• Visto che i banchieri non smettono di criticare la revisione del Superbonus, Giorgetti ha deciso di replicare così: «Tutti fanno sacrifici e che se fanno un po’ di sacrifici anche le banche non è sbagliato»

• Giro di vite in Vaticano. D’ora in poi le apparizioni della Madonna, le visioni mistiche, etc. dovranno avere il via libera direttamente del Papa per essere considerate soprannaturali





• Dopo la decisione dell’Autorità per le comunicazioni di bloccare il duello televisivo, gli staff di Giorgia Meloni e Elly Schlein stanno ragionando se spostare lo scontro sui social. Si potrebbe fare su Facebook o su Instagram, affidandosi a un giornalista «super partes» ancora da individuare. Anche se da Fratelli d’Italia ci sarebbe qualche perplessità sul medium, a loro parere, poco istituzionale

• Il social Reddit si è accordato con OpenAI per permetterle di usare i suoi contenuti per allenare i modelli di intelligenza artificiale

• Il premier slovacco Fico è ancora ricoverato, ieri è stato sottoposto a un’altra operazione chirurgica

• Putin è a Pechino. Xi gli ha chiesto di fare una tregua in occasione delle Olimpiadi di Parigi

• L’esercito israeliano e lo Shin Bet, con un’operazione congiunta, hanno recuperato i cadaveri di tre degli ostaggi rapiti il 7 ottobre. Si tratta di Amit Buskila, 28 anni, di Shani Luk, 23 anni, e Itzhak Galarenter, 56 anni

• I ministri degli Esteri di tredici Paesi occidentali hanno scritto una lettera a Israele per ribadire la loro opposizione a un’operazione militare su larga scala a Rafah. Israele ha diritto a «esercitare il proprio diritto alla difesa» ma «deve rispettare il diritto internazionale»

• La Corte di arbitrato di San Pietroburgo ha ordinato il sequestro di cespiti per 463 milioni della UniCredit Bank Jsc. La Farnesina sta seguendo il caso. La Banca centrale europea, secondo quanto scrive il Financial Times, sa cercando di fare pressioni sulle banche commerciali dell’Unione per convincerle a uscire dal mercato russo

• La polizia e i vigili del fuoco francesi sono intervenuti per spegnere un incendio alla sinagoga nel centro di Rouen. Un uomo ha tentato di entrare nella sinagoga arrampicandosi su un bidone della spazzatura, da cui ha tirato una molotov contro

• Un bimbo di cinque mesi è morto dopo essere stato azzannato da un cane a Palazzolo Vercellese, una cittadina in provincia di Vercelli. Il piccolo si trovava nella casa di un familiare dei genitori

• Presto il servizio di richiesta e rinnovo del passaporto sarà disponibile in tutti gli uffici postali. Per ora il servizio è stato sperimentato a Roma

• Il poliziotto emiliano che aveva telefonato ai soccorsi dicendo di aver ammazzato per sbaglio una collega è stato arrestato per omicidio. I due erano amanti?

• Qualcosa sembra non funzionare più fra Jennifer Lopez e Ben Affleck. È da marzo che i due non vengono fotografati assieme

• Taylor Swift ha passato tre notti sul lago di Como, con il fidanzato giocatore di football. Sono stati a Villa Sola Cabiati: a pochi passi dal Grand Hotel Tramezzo. Sei suite, fino a 12 posti letto. Prezzo: 21 mila dollari a notte

• Fiorentina Napoli è finita 2 a 2, al Giro Milan vince la sua terza tappa, Marotta e l’Inter hanno ricevuto l’Ambrogino d’oro

• Laura Pausini ha festeggiato i 50 anni ai Magazzini Generali

• Franco Di Mare è morto a Roma. Fu giornalista e inviato. Pochi giorni fa aveva sposato in seconde nozze la sua fidanzata, classe 1991. Lui di anni ne aveva 68

Titoli

Corriere della Sera: Europa, scontro sui diritti

la Repubblica: Toti, scontro con i giudici

La Stampa: Ue per i diritti arcobaleno / No di Italia e Paesi dell’Est

Il Sole 24 Ore: Dai bonus 2 miliardi di falsi crediti / nelle mani delle cosche mafiose

Avvenire: La pace di tutti i giorni

Il Messaggero: Statali, fuga dal posto fisso

Il Giornale: Comizi elettorali, allarme attentati

Libero: Vogliono annullare il voto

Qn: Omofobia, l’Italia non firma il testo Ue

Il Fatto: Putin spiazza la Nato: «Trattare sull’Ucraina»

La Verità: Via al processo contro Pfizer e Ue

Il Mattino: Sud, basta lamentazioni

il Quotidiano del Sud: Il premierato dei governatori

il manifesto: Sotto un ponte

Domani: Italia in balia di siccità e alluvioni / Il governo fa gaffe e taglia i fondi