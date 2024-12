Erice: evade dai domiciliari e viene arrestato a Vittoria l'autore del furto di carburante al Comune

11/12/2024 09:56:00

I Carabinieri della Stazione di Erice hanno arrestato il presunto autore del furto di carburante, avvenuto lo scorso mese di novembre, ai danni del comune di Erice.

L’indagine, avviata dai militari dell’Arma a seguito della denuncia del personale comunale, avrebbe portato a indentificare, anche mediante le immagini degli impianti videosorveglianza, un uomo già denunciato, pochi giorni prima, per lo stesso reato e sottoposto agli arresti domiciliari. La conseguente perquisizione avrebbe permesso di costatare che l’uomo, nei cui confronti venivano svolte le indagini, si era recato nel ragusano e scattava l’immediata segnalazione ai Carabinieri di Vittoria che grazie alla descrizione del soggetto (ancora in videochiamata con i Carabinieri di Erice) lo individuavano e lo arrestavano per evasione.

A seguito dell’udienza di convalida l’uomo è stato sottoposto nuovamente alla misura degli arresti domiciliari