Incendio a Sappusi: fiamme devastano due mezzi, paura tra i residenti

11/12/2024 15:30:00

Notte di paura nel quartiere Sappusi di Marsala, dove un incendio ha distrutto una 500 XL e un furgone, entrambi appartenenti allo stesso proprietario. Le fiamme, altissime, hanno lambito le palazzine circostanti, suscitando il panico tra i residenti, che hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco.

L’intervento tempestivo dei pompieri ha permesso di domare il rogo, evitando conseguenze ancora più gravi per le abitazioni vicine. Nonostante questo, i danni ai veicoli sono ingenti e restano da chiarire le cause del disastro. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella dolosa.

Le immagini dell’incendio, circolate rapidamente sui social, hanno messo in evidenza la gravità della situazione e l’urgenza dell’intervento. I residenti del quartiere chiedono risposte e maggiore sicurezza, in attesa che le autorità competenti facciano chiarezza su quanto accaduto.