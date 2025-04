Buongiorno24 del 4 Aprile 2025

04/04/2025 09:17:00

Ecco di cosa parliamo nella puntata di oggi, 4 aprile 2025, di Buongiorno24:

ASP Trapani, un nuovo scandalo: "spariti" alcuni referti istologici da Marsala

Continuano le polemiche e i misteri intorno all'Asp di Trapani. Adesso spunta un nuovo allarme: alcuni referti di esami istologici prelevati nel 2024 dal reparto di Gastroenterologia del "Paolo Borsellino" di Marsala sembrano scomparsi nel nulla. Nonostante l'assessorato regionale avesse smentito in precedenza, ci sono pazienti ancora in attesa dei risultati degli esami, tra ansia e rabbia.

Trapani, arrestato ai domiciliari ma continuava a spacciare droga

Un uomo di 66 anni, Salvatore Sansica, già coinvolto nell’operazione "Catito" e agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai Carabinieri di Trapani per detenzione e spaccio di droga. A tradirlo è stato un insolito via vai di persone dalla sua abitazione e il fiuto del cane antidroga Ron, che ha scoperto cocaina e materiale per confezionare dosi. Sansica è stato condotto in carcere dopo la convalida dell'arresto.

Caos sanità a Trapani, tra referti scomparsi e liste d'attesa infinite. Ne parliamo con Alberto Di Girolamo

Liste d'attesa lunghissime, diagnosi in ritardo e ora anche referti smarriti. La sanità trapanese è sempre più sotto pressione. In diretta a Buongiorno24, ne discutiamo con Alberto Di Girolamo, per fare il punto su una situazione diventata ormai esplosiva.

Provincia di Trapani, il sindaco di Mazara Salvatore Quinci si candida alla presidenza

Il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, ha ufficializzato la sua candidatura alla Presidenza del Libero Consorzio di Trapani. Una sfida politica che si annuncia aperta, all'insegna di un progetto civico alternativo alla proposta del centrodestra che ha scelto Giovanni Lentini.

Corruzione nella sanità siciliana: medici e imprenditori sospesi

Nuovo terremoto nella sanità siciliana: sospesi medici e imprenditori coinvolti in un'inchiesta per corruzione. Coinvolti diversi ospedali e strutture della regione.

I fatti della settimana commentati da Vittorio Alfieri

Come ogni venerdì, Vittorio Alfieri è con noi per commentare i principali fatti della settimana, con riflessioni e approfondimenti su ciò che accade in Sicilia.

Seguite la puntata di Buongiorno24 in streaming sui canali social di Tp24 e RMC 101.