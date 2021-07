Raffaella Carrà stroncata da un cancro ai polmoni 

06/07/2021 07:53:00

Raffaella Carrà è morta per un cancro ai polmoni. E' quanto emerge a poche ore dal decesso della donna che ha fatto la storia della televisione italiana.

Raffaella Carrà è morta ieri a 78 anni.



Già ieri pomeriggio su Tp24 abbiamo raccontato degli ultimi mesi di vita della Carrà e delle sue ultime volontà.

Raffaella Carrà è stata stroncata per un cancro ai polmoni definito "devastante". Erano talmente pochi a sapere della sua malattia che solo la scorsa settimana, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione, un giornalista aveva chiesto al direttore di Rai1 Stefano Coletta se ci fosse in programma un ritorno in tv della Carrà. E lui aveva risposto, come sempre, che per Raffaella bisognava trovare il progetto adatto e che comunque le porte per lei erano sempre aperte.

Ieri sera, la Rai ha rivoluzionato il suo palinsesto per renderle omaggio. Il presidente della Repubblica, il presidente del Consiglio e il ministro della Cultura hanno espresso parole di cordoglio. Non ci sono notizie sui funerali, si sa però che ha chiesto una bara di legno grezzo e un’urna per le ceneri.