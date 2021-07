Paceco, guerra a chi sporca strade e piazze

07/07/2021 09:32:00

L'amministrazione comunale di Paceco dichiara guerra a chi sporca strade e piazze.

E i risultati non sono tardati ad arrivare. Nel 2020 e nei primi sei mesi del 2021, sono state elevate 124 multe, da parte dei vigili urbani, per un importo complessivo di 59 mila euro. Accertati anche conferimenti irregolari in materia di differenziata.

In particolare, nell’arco del 2020, sono stati elevati 64 verbali da 600 euro ciascuno, per un totale di 38.400 euro, tutti per abbandoni indiscriminati di rifiuti ed ingombranti, nonché 28 verbali da 50 euro ciascuno, per un totale di 1.400 euro, per le utenze domestiche che non hanno conferito correttamente i rifiuti al circuito della raccolta differenziata. Altre 32 sanzioni, pari ad un importo di 19.200 euro, sono state elevate nel primo semestre del 2021, nei confronti di incivili sorpresi ad abbandonare rifiuti in varie zone del territorio comunale.

“I controlli della Polizia Municipale sono stati numerosi ed efficienti, e continuano, – sottolinea l’assessore Federica Gallo – per porre un freno ai furbetti della spazzatura che deturpano l’ambiente ed obbligano molti altri cittadini virtuosi, rispettosi della normativa in materia, a pagare per le irregolarità altrui”.