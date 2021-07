Sicilia: è allarme caldo, sta uccidendo tanti uccellini 

07/07/2021 02:00:00

Il caldo sta causando una strage di uccelli anche in Sicilia, dove i volatili sono vittime delle elevate temperature di questi giorni che stanno interessando tutta l'Italia. I poveri volatili cadono a terra con i centri storicicon le tegole dei tetti roventi dove hanno fatto i nidi.

I volontari lanciano l'allarme per una situazione critica impressionante. A Ragusa, gli animalisti Luisa Fargione e Antonio Bologni hanno accolto 450 esemplari in un magazzino, ma da tutta la Sicilia arrivano chiamate di allarme per aiutare volatili in difficoltà.

Il numero di telefono messo a disposizione e la pagina Facebook, “Recupero Balestrucci, Rondini, Rondoni e volatili in generale” sono stati presi d’assalto.

Con un post su Facebook la coppia, aiutata da altri volontari, chiede aiuto. "In questi giorni in tutta la Sicilia orientale stiamo avendo un delirio di volatili insomma, in particolare rondoni, merli, stornelli e passeri. A causa di questo caldo terribile. A oggi ne abbiamo recuperato 200 circa di rondoni. In tutto il paese si è visto uno sterminio, maciullati con suole di scarpe o schiacciati dalle macchine. Davvero terrificante. Se trovate un nidiaceo e non potete accudirlo, potete portarlo a me ed io me ne prenderò cura ma vi chiedo un piccolo aiuto economico (i grilli costano tanto e con tanti rondoni da accudire non è facile ). Se invece volete accudirlo voi, e volete qualche informazione, non esitate a chiedermelo".