Sicilia, le Fiamme Gialle sequestrano 7mila articoli non sicuri

07/07/2021 11:34:00

7.000 articoli non sicuri sono stati sequestrati dalle Fiamme Gialle di Palermo in un negozio di Corso Calatafimi.

L'attività commerciale, gestita da un cinese, aveva 250 giocattoli ritenuti non sicuri in quanto sprovvisti del marchio CE, delle informazioni e delle avvertenze riguardanti la sicurezza dei prodotti commercializzati e circa 6.000 prodotti per la scuola e per la casa non riportanti alcuna indicazione in lingua italiana né le ulteriori indicazioni minime quali produttore, importatore, luogo d’origine, particolari istruzioni e precauzioni per l’utilizzo.

Quasi 1.000 prodotti di elettronica erano sprovvisti di idonea marcatura CE, documentazione nonché istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente comprensibile dagli utilizzatori finali.

I “Baschi Verdi” hanno sottoposto a sequestro amministrativo gli articoli immessi nel mercato in violazione delle suddette norme, elevando sanzioni amministrative pecuniarie per un totale di oltre 9.000 euro. Continuano, incessanti, i controlli delle Fiamme Gialle in tutta la provincia palermitana al fine di contrastare ogni forma di illegalità economica, a tutela dei consumatori e degli esercizi commerciali che operano nel rispetto delle norme.