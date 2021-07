Sanità, la signora Caterina elogia il personale dell'ospedale di Mazara 

07/07/2021 12:49:00

Professionalità, competenza e tanta umanità presso l’ospedale Abele Aiello di Mazara del Vallo nel reparto di chirurgia.

Con questa lettera di elogio la signora Polizzi Caterina classe 36 ha voluto raccontare la sua esperienza presso il reparto di chirurgia.

Circa 2 mesi fa facendomi la doccia ho scoperto di avere una pallina nella mammella sinistra. Immediatamente chiamo le mie figlie che mi prenotano una visita con il dott. Pietro Fazio. Da qui inizia la mia avventura nel mondo del carcinoma mammario, avventura che sto vivendo non da sola: ho avuto la fortuna di incontrare personale medico, infermieristico e operatori socio sanitari altamente qualificati che mi stanno aiutando passo dopo passo per la risoluzione del problema. Vorrei rendere onore a tutti gli operatori che mi hanno assistita, consolata e sostenuta, alleviando le mie pene e sofferenze con competenza e soprattutto con grande umanità. In prima persona ringrazio il dott. Pietro Fazio, chirurgo di grande professionalità e umanità, che mi guardava non come un caso da inserire in una statistica ma come una persona che se pur vecchia, 85 anni, ero piena di paura e carica emotivamente al pianto. Vorrei ringraziare il coordinatore infermieristico Pietro Agnello che mi ha supportato e sopportato durante tutto il mio tragitto. Le infermiere dell’ambulatorio Anna Benigno e Bice Parisi che trattandomi con professionalità e competenza mi hanno preparato all’intervento. Non posso non ringraziare il personale tutto del reparto che con dedizione e abnegazione mi hanno assistito dall’inizio alla fine della mia degenza. Infine ma non per questo ultimo il personale di sala operatoria, il dott. Rino D’Ancona, anestesista rianimatore, l’angelo che mi ha traghettato nel mondo dei sogni. Ed anche la dott.ssa Francesca Bono che ha aiutato il dott. Fazio nell’intervento. Il personale di sala operatoria, Spagnolo Ignazio, Ariello Caterina, Melia Giuseppe e Oss Scimemi che in veste di angeli silenziosi hanno alleviato il peso dell’intervento, credetemi pesante per una 85enne.

Difficile mettere su carta i sentimenti che si provano, stati d’animo mai avuto prima ma soprattutto paura e angoscia. Sicuramente mi scorderò di ringraziare qualcuno non me ne vogliate ma mai, dico mai, potrò dimenticare la grande professionalità e disponibilità del dott. Fazio.

Un affettuoso saluto da Polizzi Caterina, classe 36.